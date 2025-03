Il campione dubita del lavoro di Antonelli alla Mercedes

Il promettente talento Andrea Kimi Antonelli si prepara per la sua prima stagione in Formula 1, dopo un anno in cui i risultati in Formula 2 sono stati poco significativi. Tuttavia, Johnny Herbert esprime delle perplessità, avvertendo che il percorso del giovane italiano potrebbe essere estremamente difficile.

Da questa stagione il pilota farà il suo debutto in F1, avendo davanti a sé un intero anno per dimostrare il proprio valore all’interno del team Mercedes.

A seguito della decisione di Lewis Hamilton di inseguire un nuovo sogno trasferendosi al team Ferrari negli ultimi anni della sua carriera, Toto Wolff si è trovato nella necessità di cercare un degno sostituto per il sette volte campione del mondo. In un primo momento si era ipotizzato di puntare su Verstappen, ma il pilota olandese si è rivelato non la scelta ideale, venendo così data l’opportunità al giovane talento di 18 anni.

Troppo presto

Ci si aspetta di vedere Antonelli salire sul podio più ambito dell’automobilismo, in una fase simile a quella vissuta da Max Verstappen al suo esordio nell’élite, ma Herbert rimane scettico.

"È troppo e troppo presto. Kimi Antonelli ha concluso una stagione davvero negativa in Formula 2. Forse, ora che ha già siglato per la F1, la pressione si è rivelata opprimente? O magari non era soddisfatto della vettura che guidava, e ora ha in serbo qualcosa di migliore al volante di una monoposto di Formula 1? Presto si chiariranno tutti questi interrogativi", ha dichiarato in un’intervista rilasciata a YaySweepstakes.com.

Herbert prosegue: "Antonelli dimostra una notevole propensione a rischiare e a spingere la vettura al limite, anche se non è ancora chiaro se conosca davvero i propri confini. Come si adatterà allo sviluppo della monoposto nel corso della stagione? In che modo saprà integrarsi con Russell? I loro stili di guida, infatti, potrebbero essere del tutto diversi."

"Questa situazione complica ulteriormente il lavoro del team, che non solo deve perfezionare la vettura, ma anche riuscire a mantenere alto il livello di soddisfazione di tutti. La pressione mediatica è enorme e ci si aspetta prestazioni d’eccellenza. Spero sinceramente che Antonelli sia all’altezza della sfida, perché in caso contrario il peso delle aspettative potrebbe risultare schiacciante."

