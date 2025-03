Né Mercedes né Aston Martin, Verstappen tradirebbe la Red Bull con questa squadra

Dal anno scorso, l'instabilità alle spalle di Red Bull Racing e il calo di rendimento della monoposto hanno alimentato innumerevoli speculazioni sul futuro di Max Verstappen. Quest'anno la situazione si ripete, ma si aggiunge una terza opzione, oltre ad Aston Martin e Mercedes.

Nel podcast Backstage Boxengasse, Ralf Schumacher ha offerto un’analisi molto chiara sul destino del pilota olandese. A suo avviso, è naturale che le due scelte principali siano proprio Aston Martin e Mercedes. "Entrambi figurano nella lista dei favoriti. Dovremo attendere e vedere come si evolverà la situazione. Mercedes non ha ancora definito con precisione la rotta tecnologica da seguire, un aspetto che si è manifestato anche a Bahrein, sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni. Se i piloti riusciranno a collaborare in modo efficace, potrebbe non essere necessario che Toto Wolff debba sacrificare nessuno", ha spiegato.

'Verstappen è anche una questione finanziaria'

Ralf Schumacher sottolinea come si dia spesso troppa importanza all’aspetto sportivo, trascurando il fattore economico. "La vicenda rappresenta anche una sfida finanziaria, perché Max Verstappen non è certo economico. Se una squadra potesse contare su due piloti di altissimo livello, quell’opzione avrebbe perfettamente senso. Più ci rifletto, più mi convince l’idea che, a un certo punto, sarebbe naturale vedere Verstappen tesserato da Aston Martin."

Tuttavia, Schumacher esprime sorpresa per il fatto che Ferrari non venga menzionata, nonostante il grande successo ottenuto da suo fratello Michael con la scuderia. "Ferrari è considerata un’opzione meno ovvia, ma se Verstappen dovesse rimanere in Red Bull per un periodo prolungato, anche loro potrebbero emergere come valida alternativa. Non si può escludere del tutto la possibilità."

Nel frattempo, Charles Leclerc ha già un contratto a lungo termine con il Cavallino Rampante, mentre Lewis Hamilton dovrà attendere per capire se la sua permanenza in Mercedes continuerà, soprattutto nel caso in cui Verstappen dovesse improvvisamente concretizzarsi come opzione reale.

