La rivalità tra Verstappen e Hamilton è destinata a intensificarsi dopo il verdetto per aggressione

Un noto esperto di Formula 1 ha commentato le recenti critiche rivolte al difensore del titolo, Max Verstappen, e ha anticipato come potrebbe evolversi la sua rivalità con Lewis Hamilton, ora che il britannico si sta preparando a unirsi alla Ferrari.

Nel frattempo, il pilota olandese sta perfezionando ogni dettaglio in vista della difesa del suo titolo, la cui partenza è prevista questo mese al Gran Premio d'Australia. Verstappen ambisce ad iniziare la stagione a Melbourne nel migliore dei modi, puntando a conquistare un quinto campionato mondiale consecutivo.

Il pilota della Red Bull ha superato un periodo di calo drammatico che lo ha visto disputare dieci Gran Premi senza una sola vittoria, offrendo così a protagonisti come Lando Norris della McLaren l’occasione per emergere con una sfida inaspettata. Sebbene il britannico sembrasse in grado di aggiudicarsi il suo primo titolo, la straordinaria vittoria di Verstappen in Brasile ha praticamente garantito la conservazione della sua corona.

Brundle appoggia il campione tetracampeone di F1

A soli 27 anni, Verstappen si è trovato coinvolto in diversi episodi di grande risonanza, culminati in una collisione durante il Gran Premio d'Austria di giugno, che hanno intensificato le tensioni con un caro amico. Nonostante le divergenze siano state poi superate, il suo stile di guida ha sollevato aspre critiche da parte di George Russell, il quale lo ha persino accusato di comportarsi da bullo. La determinazione di rischiare ogni cosa alla ricerca del trionfo gli è costata diverse sanzioni da parte della FIA nel corso del 2024.

Tuttavia, il commentatore ed esperto di Sky Sports F1, Martin Brundle, ha annunciato notizie preoccupanti per chi sperava in un cambiamento nello stile del 62 volte vincitore. Con Lewis Hamilton, uno dei suoi principali rivali, pronto a rinvigorire il proprio percorso con la Ferrari, la sfida in pista tra il britannico e Verstappen potrebbe riaccendersi, ricordando il memorabile duello del 2021.

«Guiderà allo stesso modo», ha dichiarato l'ex pilota di F1, sottolineando come il programma intrinseco del campione rifletta il motivo per cui è riuscito a conquistare quattro titoli consecutivi. «L'abbiamo visto nel confronto con Lewis e, più recentemente, nei duelli con Lando».

«Con l'intensificarsi della lotta per il campionato, Max diventa sempre più aggressivo. È estremamente astuto e conosce a fondo le regole, riuscendo a sfruttare anche i tratti più audaci della sua guida a suo vantaggio».

