Hamilton rivela il significato della sua frase "HAMMER TIME"

La stella della Formula 1, Lewis Hamilton, ha offerto un aggiornamento sul futuro del celebre motto "hammer time" a seguito del suo passaggio alla Ferrari. Il sette volte campione si unirà al team italiano per la stagione 2025, lasciandosi alle spalle non solo Mercedes, ma anche il suo ex-ingegnere di pista, Pete "Bono" Bonnington.

Per anni Hamilton e "Bono" hanno condiviso un rapporto speciale: il motto "hammer time" divenne il segnale per sapere quando spingere al massimo la monoposto. Il pilota britannico ha raccontato che fu lui stesso a inventare l’espressione, stufo di sentirsi dire “è ora di spingere” quando era già al completo delle proprie forze.

Hamilton e l’ingegnere Pete Bonnington hanno costruito un solido legame

La coppia ha contribuito a numerosi titoli mondiali in F1

Mantenere Hamilton il motto "hammer time"?

Nel 2022 il pilota spiegò ad Autosport: "C’era un momento in cui mi dicevano 'ora è il momento di accelerare' e mi sono sentito frustrato, perché ero già al massimo. Così ho suggerito di usare la parola 'hammer time' per segnare che era il momento di dare tutto. Quella richiesta ha segnato una fase importante del nostro percorso." L’intesa tra Hamilton e Bonnington è venuta meno con il sorprendente passaggio alla Ferrari, mentre Bonnington ha iniziato a lavorare con la giovane promessa Kimi Antonelli.

Durante la pre-stagione Sky Sports ha chiesto a Hamilton se avrebbe mantenuto il motto anche senza Bonnington. Il pilota ha risposto: "Non ne ho ancora discusso con il mio ingegnere. Non so come suonerebbe con un accento italiano, perciò dovrò trovare una parola nel nostro idioma. Sono certo che scopriremo qualcosa di nuovo." Il nuovo ingegnere di pista di Hamilton è Riccardo Adami, con esperienza pregressa presso la scuderia italiana accanto a Sebastian Vettel. Con questo rinnovo nel team tecnico, il pilota si prepara ad affrontare nuove sfide e a scrivere un eccitante capitolo della sua carriera in Ferrari.

