Mr Beast, INCIDENTE sul circuito del GP di Miami

Lo YouTuber americano MrBeast è stato protagonista di un imprevisto durante il Gran Premio di Miami di Formula 1. Attualmente, l'influencer partecipa a una gara con celebrità organizzata in collaborazione con la Formula E, mettendosi alla prova accanto a volti noti come Brooklyn Beckham e Sergio Agüero. Il progetto, denominato "Evo Sessions", vede la partecipazione di 11 personaggi che hanno l'opportunità di guidare una vera auto da corsa presso il Miami International Autodrome, vivendo in prima persona l’adrenalina e le sfide del mondo delle competizioni automobilistiche.

La situazione si è complicata per MrBeast quando, spingendo l’acceleratore senza la dovuta esperienza, ha perso il controllo del suo Cupra Kiro Gen3 Evo. La vettura ha iniziato a derapare violentemente, finendo per sbattere contro le barriere, costringendo così l’organizzazione a interrompere momentaneamente l’evento per riportare l’auto ai box. Fortunatamente, il mezzo non ha riportato danni gravi, ma l’incidente ha evidenziato quanto sia impegnativo gestire vetture così performanti.

Le competizioni di Formula E utilizzeranno le vetture Gen3 Evo nel 2024-25

Incidente di MrBeast

Durante il giro sul circuito, utilizzato sia per la Formula 1 che per la Formula E, MrBeast ha ulteriormente messo in luce la sua inesperienza. Seguendo le indicazioni dell’auto di sicurezza, il pilota ha perso il controllo proprio durante la seconda curva, facendo derivare la vettura fino a impattare contro le barriere. Normalmente, il Cupra Kiro viene guidato da David Beckmann, che probabilmente si sentirà sollevato nel constatare che il veicolo non ha subito danni gravi. MrBeast, ormai riconosciuto come uno dei content creator più influenti con 370 milioni di iscritti, ha saputo espandersi anche nel mondo dell’imprenditoria, con iniziative come MrBeast Burger e la linea di cioccolato Feastables.

