Delineato lo scenario migliore di Hamilton per il 2025

Se prospetta una stagione emozionante in Formula 1, con numerosi aspiranti al titolo mondiale. Le scuderie hanno curato ogni dettaglio, sognando di conquistare la corona, e Giedo van der Garde sottolinea come la costanza possa fare la differenza quest'anno, concentrando l’attenzione su due piloti in particolare.

Basta una settimana per l’inizio della nuova stagione nella massima categoria, che si preannuncia brillante e combattuta. Le squadre principali sono talmente equilibrate che ogni gara si prevede decisiva. Tra cambiamenti, l’arrivo di nuovi talenti e le dinamiche interne, spiccano la mossa di Lewis Hamilton verso la Ferrari per sfidare Charles Leclerc e l’ingresso di Liam Lawson nel team di Max Verstappen, mentre McLaren si presenta in piena forma.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Una questione di costanza

In un’intervista a GPFans, van der Garde ha analizzato le sfide della stagione imminente: “La chiave sarà mantenere un rendimento costante durante tutto l’anno. Con una lotta destinata a essere serrata, ogni gara conta: chi riuscirà a guadagnare punti in ogni appuntamento ed evitare errori, avrà tutte le carte in regola per conquistare il campionato.”

Il pilota olandese continua: “Non posso fare a meno di pensare a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Entrambi sanno cosa occorre per vincere titoli e raccogliere vittorie; sarebbe straordinario vederli contendersi il titolo fino all’ultima gara. Immagino uno scontro epocale, ricordando il brivido della stagione 2021, ma quest’anno la situazione si inverte. Sarebbe ideale vedere Hamilton trionfare: 75 anni di Formula 1, il suo ingresso in Ferrari e un possibile ottavo titolo renderebbero la sua storia davvero memorabile. Tuttavia, se la partita dovesse essere equilibrata, è chiaro che Verstappen parte con un vantaggio significativo.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato