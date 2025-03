Ferrari, la sfida PIÙ DIFFICILE per Hamilton in F1

Lewis Hamilton si trova ad affrontare quella che potrebbe rivelarsi la sfida più grande della sua carriera in Formula 1, dopo 18 anni in pista, con l’avvio di quella che promette di essere una stagione storica in Ferrari.

La leggenda dell’automobilismo aveva appena 22 anni quando entrò in McLaren nel 2007 e, nella sua prima gara, si classificò al terzo posto, subito dietro il suo compagno Fernando Alonso, che chiuse al secondo posto.

Pur trovando il proprio ritmo fin dall’inizio, il pilota ha dovuto superare momenti difficili, come la controversa conclusione della stagione 2021.

La stagione 2024 ha scosso il mondo del motorsport con l’annuncio della sua uscita dalla Mercedes per unirsi alla Ferrari. Dopo 12 anni con il suo precedente team, Hamilton arriva ora con nuove aspettative, affiancato da un compagno di squadra di altissimo livello e chiamato a gestire nuove dinamiche interne.

Su GP Fans abbiamo analizzato i principali ostacoli che Hamilton dovrà affrontare in Ferrari nella stagione 2025.

'La coppia più forte in griglia'

Lewis e Charles saranno compagni di squadra per la prima volta questa stagione

In un'intervista pre-stagione, Hamilton ha dichiarato: "Probabilmente siamo la coppia più forte che la Formula 1 abbia mai conosciuto". Pur essendo un'affermazione audace, molti concordano sul fatto che questo duo racchiuda la combinazione ideale di velocità ed esperienza. La sinergia tra i due non solo fornirà un vantaggio nella lotta per il campionato costruttori, ma spronerà anche il team a superare le alte aspettative dei tifosi. Inoltre, il rapporto tra Hamilton e Leclerc si sta rafforzando man mano che i due imparano a conoscere i rispettivi stili: "Mi ha sorpreso scoprire quanto siano affini i nostri stili di guida. Ci piace spingere in curva e portare la macchina al limite, e questo ci unisce in maniera naturale", ha confidato il monegasco.

Non solo Hamilton potrà contare su un rivale di alto livello al suo fianco, ma anche Charles sarà messo alla prova, affrontando la sfida più impegnativa della sua carriera gareggiando fianco a fianco con il leggendario pilota nel paddock.

I compagni di squadra sono da superare

Lewis Hamilton annunciò il suo passaggio alla Ferrari lo scorso febbraio

È risaputo che la scorsa stagione non sia stata delle migliori per Lewis Hamilton, il quale ha incontrato serie difficoltà durante le qualifiche. Al contrario, Leclerc, nella sua ottava stagione, ha dimostrato una notevole costanza, spiccando soprattutto nella fase delle qualifiche lo scorso anno. Hamilton ha definito il monegasco un pilota "incredibilmente talentuoso". Durante le prove al Circuito Internazionale del Bahrain ha sottolineato il vantaggio dell’esperienza di Leclerc nel team, commentando: "È qui da tanto tempo, conosce a fondo la scuderia, parla italiano e si sente come a casa".

Il passaggio alla Ferrari sembra aver ravvivato la motivazione del pilota 40enne. Hamilton ha espresso più volte il suo entusiasmo per il ritorno al rosso, anche se ora dovrà esibirsi a un livello ancora superiore per superare Leclerc e per ambire al titolo.

Favoriti in gioco: la sfida di Fred Vasseur

Vasseur ha lavorato in passato con Hamilton e Leclerc

Per molti il nome di Charles Leclerc è ormai sinonimo della Ferrari moderna in F1. Entrato nell’accademia nel 2016 e diventato il primo pilota del programma a correre per la scuderia nel 2019, il monegasco è sempre stato considerato il favorito, grazie al suo profondo legame con Maranello. Con l’arrivo del sette volte campione del mondo, resta incerto come Fred Vasseur saprà gestire le elevate aspettative su entrambi i piloti. La questione aveva già suscitato polemiche in passato, quando la McLaren veniva criticata per non dare priorità a uno dei propri piloti nella corsa al titolo. Per ora il rapporto è cordiale, ma con l’inizio della stagione sarà interessante vedere come si adatteranno a gareggiare fianco a fianco.

