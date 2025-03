La SFIDA della Ferrari per Lewis Hamilton nel 2025

Ferrari ha svelato la sfida per Lewis Hamilton in vista della stagione 2025 di Formula 1.

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha parlato delle aspettative riguardo al sette volte campione del mondo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Bisogna imparare nuovi processi, adattarsi alla squadra e abituarsi al volante di una nuova monoposto, tra le altre sfide.

"Nonostante questo, i test sono andati molto bene. Sono stati tre giorni di massimo impegno per Lewis, ma sono convinto che sia già pronto per Melbourne.

“Entrambi hanno il potenziale per lottare per le vittorie e persino per il campionato del mondo. Spero che riescano a vincere delle gare quest'anno. Anche se per il titolo dovremo aspettare la seconda metà della stagione e vedere come si evolve la situazione", ha dichiarato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

