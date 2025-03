L’EMOZIONANTE messaggio di Hamilton per il suo debutto con Ferrari!

Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio emozionante in vista del suo debutto con Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1.

In un’intervista rilasciata a il canale YouTube della F1, il sette volte campione del mondo si è mostrato di ottimo umore e ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’inizio della nuova avventura: "È stato un inverno lungo, anche se è volato via in un attimo.

"Sono molto grato per gli ottimi test che abbiamo svolto la scorsa settimana. Non riesco a credere che la gara sia già la prossima settimana! Viaggerò in Australia questo venerdì, e lì inizierà davvero tutto.

"Credo che siamo preparati al massimo, considerando il poco tempo che ho avuto per adattarmi. C’è ancora tanto da imparare, ma la cosa che mi entusiasma di più è finalmente scendere in pista. Amo correre.

"La prossima settimana, al mio arrivo al Gran Premio, sarà la prima volta che partirò in gara con la tuta rossa. Non trovo le parole per descrivere quanto sia emozionato.

"Essere in Ferrari è una sensazione davvero speciale. Lavorare qui ogni giorno è così bello che non sembra nemmeno un lavoro, e semplicemente non vuoi andartene. È qualcosa di davvero iconico!", ha concluso Hamilton.

Per quanti anni ha firmato Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, pensando anche all’ottica 2026". L’ipotesi di vederlo con la tuta rossa sembrava quasi appartenere ai sogni più sfrenati, soprattutto considerando che un pilota di tale calibro non era mai giunto in Ferrari, ricordando come Michael Schumacher avesse vinto due campionati al suo arrivo. "Siamo davanti a un evento storico. Come scrive Mogol, se funzionerà o meno lo scopriremo vivendo", ha commentato per Sky Sport 24.

Nel comunicato ufficiale, la Scuderia Ferrari ha annunciato: "Siamo lieti di comunicare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025 con un contratto pluriennale". Va inoltre sottolineato che si tratta di un accordo estremamente vantaggioso per Hamilton, mantenendolo tra i piloti meglio retribuiti del campionato.

