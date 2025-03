Russell punta alla leadership della Mercedes senza Hamilton

Con lo sguardo rivolto alla nuova stagione, il pilota di punta della Mercedes, George Russell, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel team ora privo di Lewis Hamilton. L’inglese di 27 anni ha dichiarato recentemente alla BBC di non avere intenzione di cedere terreno a Max Verstappen.

Lo scorso anno, in Qatar, si è inasprita una forte polemica tra Russell e Verstappen. Durante la sessione di qualifiche, Russell ha osato un sorpasso rischioso nei confronti dell’olandese, il quale ha dovuto strabordare per evitare il contatto mentre completava il giro di riscaldamento.

Russell ha definito la sua manovra troppo audace e, come ricorda Verstappen, la situazione ha portato i commissari a sanzionarlo. Da allora le divergenze tra i due hanno assunto toni sempre più intensi.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Il ruolo di leader in Mercedes

Affiancato dal ventenne Kimi Antonelli, la Mercedes affida a Russell la fiducia e la responsabilità di guidare la squadra. "Sono molto chiaro: il mio obiettivo è competere contro i migliori. Con l’addio di Lewis abbiamo l’opportunità di scrivere la nostra storia. È un nuovo capitolo e, nonostante i cambiamenti, sento lo stesso peso della responsabilità: sono un pilota e devo estrarre tutto il potenziale della vettura", ha dichiarato Russell.

Negli anni trascorsi a correre al fianco di Hamilton, Russell ha affrontato ripetutamente il sette volte campione, arrivando a dire: "A fine 2021, sulle statistiche e dalla percezione generale, Lewis era considerato il miglior pilota di tutti i tempi. Ho gareggiato per tre anni contro il più grande, terminando sempre dietro di lui". Ora si sente pronto per questo nuovo ruolo, sostenendo: "Non ho mai messo in dubbio le mie capacità".

Differenze con Verstappen

Se Russell ambisce al titolo, il percorso lo vedrà molto probabilmente incrociare di nuovo quello di Verstappen. "Ogni squadra vuole il pilota più veloce; negli ultimi tre anni, Max ha dimostrato di esserlo. Non ho nulla di personale contro di lui, sia in pista che fuori: è semplicemente un altro concorrente", ha chiarito.

Riguardo alla controversia dello scorso anno, Russell ha commentato: "Abbiamo avuto le nostre divergenze a fine stagione. È stato un peccato come si siano evoluti gli eventi, ma questo fa parte della competizione: non siamo qui per stringere amicizie, ma per lottare per la vittoria". Ha aggiunto: "Se ci incontreremo in pista, gareggerò con la stessa determinazione di sempre. Alcune parole, dette in privato e poi in pubblico, sono state del tutto superflue. Non si trattava tanto di affrontarlo, ma di difendere quei valori che reputo imprescindibili".

Il rispetto non equivale a sottomissione

Russell ha poi sottolineato che Verstappen deve imparare che il comportamento in pista non concessa alcun trattamento speciale al di fuori della corsa. "È vero che molti gli mostrano deferenza, ma io non mi comporto in questo modo. Se un altro pilota mi si rivolgesse allo stesso modo, risponderei con altrettanta fermezza", ha concluso.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato