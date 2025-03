Hamilton, Ferrari e piloti e team di F1 sotto maggiore pressione nel 2025

La prossima settimana inizia la tanto attesa stagione 2025 della Formula 1. Gli appassionati hanno atteso a lungo questo nuovo ciclo, ma per alcuni piloti e squadre la pressione di esibirsi al meglio sarà enorme.

Nei primi gran premi la Ferrari potrà finalmente sentire di avere l’opportunità maggiore degli ultimi anni per porre fine a un digiuno di titoli durato oltre dieci – quasi venti – anni. L’ultimo trionfo nel campionato piloti risale al 2007, mentre il titolo costruttori fu conquistato l’ultima volta nel 2008. Da allora Mercedes e Red Bull hanno controllato la categoria, sebbene nel 2024 la McLaren si sia avvicinata per sfidare la Scuderia. Con Charles Leclerc e Lewis Hamilton ai comandi e un monoposto che lo scorso anno ha occupato il secondo posto in griglia, le chance di vincere sia il titolo piloti che quello costruttori sono davvero elevate. Inoltre, con le nuove normative motore previste per il 2026, Ferrari sa che questa potrebbe essere l’ultima grande occasione per raggiungere la vetta, specialmente di fronte a una Mercedes favorita. La pressione aumenta ulteriormente considerando la presenza di chi molti definiscono il miglior pilota di tutti i tempi.

Lewis Hamilton

Per Hamilton la pressione maggiore non viene dall’esterno, ma da se stesso. Il britannico sa bene quanto l’immortalità sia sfuggente e che quest’anno potrebbe rappresentare la sua migliore occasione per conquistare il tanto ambito ottavo titolo, un traguardo senza precedenti nella storia della F1. L’attenzione dei tifosi Ferrari intensifica ulteriormente il carico di aspettative, spingendolo a dare il massimo nonostante i successi già ottenuti. Senza dubbio, il 2025 si preannuncia come uno degli anni più determinanti, simile al 2021, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Jack Doohan

Jack Doohan si appresta a vivere la sua prima stagione completa in Formula 1, e la pressione su di lui si fa sentire ancor prima dell’inizio del campionato. In modo inaspettato, questa tensione non proviene dai media o dai tifosi, ma direttamente dal suo team, Alpine. Poco dopo il suo arrivo, la scuderia ha integrato Franco Colapinto e Paul Aron come piloti di riserva, scatenando voci secondo cui Colapinto potrebbe essere preso in considerazione come prima scelta per salire sul monoposto. Di conseguenza, Doohan si trova in una situazione delicata: dovrà dimostrare insieme al leader Pierre Gasly di meritare il suo posto, evitando così un’eventuale decisione del team di affidarsi a qualcun altro.

Liam Lawson e Andrea Kimi Antonelli

Nelle scuderie di Red Bull Racing e Mercedes, i debuttanti in una stagione completa Liam Lawson e Andrea Kimi Antonelli si troveranno a dover gestire una doppia pressione. Da un lato, vestiranno i colori di team di grande prestigio, attirando l’attenzione di tifosi e media e competendo sin da subito con monoposto molto competitive per raccogliere punti preziosi. Dall’altro, il loro rendimento sarà cruciale per permettere a Mercedes e Red Bull di rimanere in corsa nel campionato costruttori, soprattutto contro rivali agguerriti come McLaren e Ferrari. A questo si aggiunge l’ombra di altri talenti pronti a sfruttare ogni occasione: per la Mercedes, Valtteri Bottas si trova in una posizione critica, mentre in Red Bull giovani come Arvid Lindblad, Isack Hadjar e persino Yuki Tsunoda attendono un eventuale inciampo di Lawson.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda ha atteso a lungo il suo momento in Red Bull Racing. Sembrava infatti che alla fine del 2024 la porta si sarebbe aperta per lui, ma la scuderia ha optato per schierare Lawson come compagno di Max Verstappen. Così, nel 2025 il pilota giapponese tornerà a cercare la propria luce con i Visa Cash App Racing Bulls, con la pressione di dover migliorare i risultati dell’anno precedente. La sua strategia si basa sulla speranza che Lawson deluda, rendendo Tsunoda il candidato ideale per salire in classifica. Inoltre, guardando al 2026, si prospetta la possibilità di unirsi ad Aston Martin in collaborazione con Honda, e il buon rapporto del pilota con il colosso giapponese lo rende un’opzione concreta nel caso in cui Verstappen non optasse per questa nuova sfida. Per lui il 2025 si preannuncia una stagione cruciale, ricca di sfide e grandi aspettative.

Red Bull Racing

Fino ai primi mesi del 2024, Red Bull Racing aveva conosciuto un periodo di relativa stabilità, senza eventi clamorosi. Tuttavia, dalla scorsa stagione la situazione è subita una svolta radicale sia in pista che fuori. Il team non può più contare sul monoposto più competitivo del campionato e ha dovuto affrontare diverse crisi interne, alcune delle quali legate persino a Verstappen. Nel 2025, Red Bull dovrà dimostrare di saper progettare e realizzare una macchina di alto livello, nonostante l’assenza dell’inconfondibile Adrian Newey. Nel frattempo, si moltiplicano i rumor su un possibile passaggio di Verstappen verso Mercedes o Aston Martin, e qualora il monoposto non risponda alle aspettative in gara, le speculazioni continueranno a moltiplicarsi.

