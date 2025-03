Svelato l'incontro faccia a faccia tra Hamilton e Sainz!

Le telecamere di Netflix hanno registrato un incontro imbarazzante tra Carlos Sainz e Lewis Hamilton nella scorsa stagione.

Nei social network è trapelato il contenuto della conversazione tra il pilota, nato a Madrid, e il sette volte campione del mondo. Hamilton aveva chiesto: “Perché non parli con Toto?” e ha spiegato: “Non ho ancora avuto modo di parlargli. Mi sembra che se fosse stato veramente interessato, mi avrebbe già contattato.” Quando gli è stato chiesto se pensasse che la Mercedes potesse tornare a vincere o se stesse perdendo slancio, Sainz ha risposto: “Non credo”, lasciando intendere una propensione per la seconda ipotesi.

La nuova stagione di Drive to Survive debutterà su Netflix il 7 marzo, anche se numerosi giornalisti e figure di spicco hanno già avuto accesso alla serie. Sui social sono trapelati dettagli sui momenti scelti e su quelli esclusi, accompagnati da dialoghi interessanti ripresi nel paddock, come la conversazione tra Sainz e Hamilton.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Per quanti anni ha firmato Carlos Sainz con la Williams?

Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz continuerà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo si pensava che Audi avesse il vantaggio, ma lo stesso Sainz non intravedeva alcun beneficio in quella scelta. Anche Red Bull e Mercedes avevano mostrato interesse nei confronti dello spagnolo, mentre persino Alpine ha riconosciuto i suoi meriti. Alla fine, è stata la Williams la scelta definitiva, dopo un'attenta riflessione da parte di Sainz.

In un comunicato stampa il team britannico ha svelato i dettagli del contratto: “Williams Racing annuncia oggi che Carlos Sainz completerà la formazione piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 e oltre. Con dieci anni di esperienza alle spalle, Sainz passerà dalla Scuderia Ferrari alla Williams con un contratto di due anni, con opzioni per un eventuale rinnovo. Nel 2025 correrà al fianco di Alex Albon e continuerà a utilizzare il numero 55, in un’ambiziosa strategia per riportare il team in testa nella nuova era delle regolamentazioni.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato