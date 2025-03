Il PREOCCUPANTE messaggio della Ferrari dopo la preseason!

Ferrari ha lanciato un messaggio che lascia qualche preoccupazione dopo i test pre-stagionali della Formula 1 in vista del campionato 2025.

Jérôme d'Ambrosio, vicedirettore del team, ha parlato a rtbf.be sullo stato della Scuderia dopo le prove che hanno preceduto la prima gara dell’anno, dichiarando: "Possiamo aspettarci un campionato molto combattuto.

"È difficile trarre conclusioni da questi tre giorni di test, perché ogni squadra segue il proprio programma. Il vento e la pioggia non hanno aiutato, quindi vedremo a Melbourne.

"Questa settimana saremo in fabbrica per cercare di analizzare tutte le opportunità di miglioramento della vettura. Vogliamo arrivare a Melbourne con una conoscenza più approfondita della SF-25. Fino ad allora, sarà un lavoro costante e impegnativo.

"Il mio ruolo? Funzioniamo in un modo particolare, condividiamo questo compito. Fred è il team principal, ma io lo supporto in tutti gli aspetti, dal rendimento ai piloti, dalla fabbrica alle risorse umane e alle finanze.

"Farò circa 18 Gran Premi, ma ci assicureremo che ci sia sempre qualcuno in fabbrica, soprattutto in vista del 2026, che rappresenta un grande progetto", ha spiegato d'Ambrosio

Com'è andato il Campionato Costruttori di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto limiti, gestendo perfettamente la pressione di Leclerc e Sainz per portare a casa la vittoria decisiva.

I risultati di Mercedes, sommati a quelli di Ferrari, hanno reso la lotta con McLaren più serrata, ma non abbastanza per strappare il titolo al team di Woking. Con questi risultati, l’assegnazione del tempo in galleria del vento per la stagione 2025 avverrà in ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori.

1. McLaren – 666 punti

2. Ferrari – 652 punti

3. Red Bull Racing – 589 punti

4. Mercedes – 468 punti

5. Aston Martin – 94 punti

6. Alpine – 65 punti

7. Haas – 58 punti

8. Visa Cash App RB – 46 punti

9. Williams – 17 punti

10. Kick Sauber – 4 punti

