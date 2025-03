Aston Martin, STOP per colpa della Ferrari

È stato rivelato che Aston Martin starebbe incontrando difficoltà a causa della Ferrari, tutto per via di un suo ex dipendente.

Secondo quanto riportato da Motor.Es, la scuderia italiana non ha reso semplice il passaggio di Enrico Cardile al team di Fernando Alonso. "Il prossimo a entrare nel nuovo Campus Tecnologico di Silverstone avrebbe dovuto essere proprio Enrico Cardile, nel ruolo di nuovo direttore tecnico.

"Mentre Adrian Newey è atteso per marzo, il suo arrivo è già confermato per il 3 del mese. Tuttavia, l’ingegnere italiano non ha ancora avuto il via libera per iniziare la sua nuova posizione.

"Il motivo del ritardo sarebbe la clausola di non concorrenza firmata con Ferrari. In molti casi, il team che perde un ingegnere a favore di un concorrente può ridurre questo periodo di stop in cambio di un accordo vantaggioso. Ma fino a questo momento, Aston Martin non è riuscita a sbloccare la situazione", hanno riportato.

Cosa è successo tra Hamilton e Ferrari?

È arrivata una notizia urgente: Lewis Hamilton ha avuto un incidente con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo stava girando con la Scuderia in un test privato a Barcellona, al volante della SF-23, la monoposto della stagione 2023, come parte della preparazione per il nuovo campionato.

Secondo diversi media, il pilota britannico è uscito illeso dall’incidente, ma il turno di Charles Leclerc è stato ritardato.

Le fonti confermano che la monoposto ha subito danni dopo che Hamilton ha impattato contro le barriere di protezione. Si dice che l’incidente sia avvenuto nel tratto finale della pista, con il pilota che ha perso il controllo della vettura.

Hamilton stava guidando la SF-23 al Circuit de Catalunya mercoledì mattina, ma tutto è andato storto alla curva 12, intorno alle 11. La Ferrari ha colpito il muro con il muso, subendo danni alla carrozzeria e alla sospensione.

Quando i meccanici hanno terminato le riparazioni, il sole era già tramontato, il che ha significato che Leclerc non ha potuto girare mercoledì. Hamilton e Leclerc condividono la SF-23, come previsto dal regolamento TPC (Testing of Previous Cars).

