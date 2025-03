La leggendaria strategia Mercedes di Lewis Hamilton avvistata alla Ferrari nei test pre-stagionali

Attenti osservatori di Lewis Hamilton hanno notato come la storica strategia della Mercedes stia riecheggiando ora all’interno della Ferrari, sin dai primi giorni di avventura del campione britannico nella nuova squadra. Hamilton sta infatti disputando le prime sessioni ufficiali di Formula 1 con la Scuderia, in un periodo intenso di test pre-stagionali presso il Bahrain International Circuit, che si concluderanno venerdì 28 febbraio 2025.

Il sette volte campione aveva dominato la sessione mattutina del giovedì, registrando il miglior tempo in pista, ma nel pomeriggio è stato inaspettatamente superato dal suo predecessore in Ferrari, Carlos Sainz. Dopo dodici stagioni di grande successo con la Mercedes, il passaggio alla Scuderia ha messo in luce interessanti analogie tra il setup affinato nel corso dell’ultimo decennio a Brackley e le nuove routine adottate in Maranello.

La procedura di partenza in Ferrari di Hamilton

Il pilota quarantenne si sta ambientando nel nuovo ambiente Ferrari, e il ritorno della sua ex preparatrice, Angela Cullen, sembra giocare un ruolo fondamentale in questa transizione. Durante il primo giorno di test, la neozelandese è stata avvistata mentre indossava la divisa della Scuderia e veniva fotografata accanto al sette volte campione, un ritrovo significativo dopo il passaggio epocale di Hamilton.

Il secondo giorno di test pre-stagionali, inoltre, una delle consuete routine di Hamilton è stata condivisa sui social, sottolineando la volontà del pilota di mantenere la continuità nelle partenze, nonostante la nuova sfida con Ferrari. In una prova di partenza effettuata alla fine della pista dei box a Bahrain, Hamilton ha riproposto il gesto che lo contraddistingueva alla Mercedes, posizionando la mano sinistra sul volante. Pur essendoci piccole variazioni nella procedura — dovute all’architettura complessa del volante con numerosi pulsanti — i tifosi hanno accolto con entusiasmo il ritorno di quella routine ormai iconica.