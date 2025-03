Max Verstappen è ormai al centro di speculazioni che lo collegano ad un possibile passaggio in Aston Martin durante la pausa invernale, per un trasferimento a cifra record. Helmut Marko ha definito queste voci semplici "esche" orchestrate dal team britannico, mentre il campione olandese rimane concentrato sulle sue attività nel mondo della Formula 1.

Le crescenti preoccupazioni legate al progetto Red Bull Powertrains hanno spinto squadre come Mercedes e Aston Martin ad osservare con attenzione la situazione, cercando l’opportunità giusta per strappare il pilota della Red Bull. La scorsa settimana è emerso un rumor particolarmente sorprendente: la formazione di Silverstone avrebbe già informato alcuni sponsor che Verstappen si unite al team, con un’offerta che si parlava addirittura intorno al miliardo di sterline. Naturalmente, queste speculazioni sono state smentite con fermezza da Aston Martin.

Poco dopo è emerso che Adrian Newey starebbe lavorando dietro le quinte per convincere Verstappen a cambiare squadra, rendendo concreta l’ipotesi di un trasferimento. Lewis Horner aveva già chiarito che trattative di questo tipo avvengono in una sfera riservata, lontano dagli occhi del pubblico. A confermare questa tendenza, Helmut Marko ha spiegato: "Ufficialmente si è parlato della passione di Max per le competizioni GT. Conosciamo Max anche come proprietario e partecipante attivo in gare di auto GT, e Aston Martin risulta essere una delle vetture più interessanti in questa categoria", come riportato da Motorsport.com.

Marko ha poi sottolineato che la vettura GT3 messa a disposizione di Verstappen funge da vero e proprio esca, sebbene dubiti che la cifra offerta dalla squadra britannica raggiunga i livelli esorbitanti riportati dai media. "È innegabile che Newey sia un grande estimatore di Max e, perciò, abbia fatto leva su questo elemento al momento di formulare la proposta. Personalmente dubito che l’offerta sia stata davvero così alta, soprattutto se si considerano le attuali valutazioni finanziarie di Aston Martin. Non sappiamo ancora se sia stata formalizzata una proposta concreta, ma con Newey a bordo è del tutto plausibile che il team tenti la sorte e si impegni seriamente per assicurarsi il pilota."

