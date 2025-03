McLaren vede un nuovo pericolo: "È assolutamente un contendente al titolo"

Il CEO della McLaren, Zak Brown, è convinto che Lewis Hamilton possa emergere come serio contendente al titolo nel 2025. L’americano prevede che, sin dal suo primo anno con la nuova scuderia, Hamilton lotterà con tutte le forze per il campionato, rendendo estremamente difficile per la McLaren tenerlo a bada. È importante ricordare, però, che Hamilton e Brown non hanno mai condiviso lo stesso ambiente in McLaren: il pilota britannico lasciò il team nel 2012, mentre Brown entrò nella squadra di Formula 1 nel 2018, portando una ventata di innovazione e crescita esponenziale anche dal punto di vista commerciale.

Sotto la guida di Brown la McLaren ha conosciuto una trasformazione significativa, culminata nel 2024 con la conquista del primo titolo mondiale dal 2008, anno in cui Hamilton aveva vinto il campionato. Il titolo dei costruttori, infatti, era sfuggito alla squadra fin dal 1998, e persino Hamilton non era riuscito a portarlo a casa. Con il 2025 che si preannuncia ricco di sfide e colpi di scena, la McLaren si presenta come una delle favorite in entrambe le classifiche, pronta a contrastare i rivali più agguerriti.

Hamilton, un protagonista in lizza per il titolo

Attualmente, Lando Norris è considerato il favorito per la vittoria del campionato, ma non mancano le voci che vedono Oscar Piastri come un serio contendente. A metà del 2024 il giovane pilota australiano, in un momento di forma esaltante, riusciva a superare frequentemente Norris, dimostrando di avere tutte le qualità per un futuro di successi. Se il 23enne saprà continuare a progredire, potremo assistere a lotte interne davvero accese all’interno della McLaren, rendendo la corsa al titolo ancora più imprevedibile e combattuta.

Tuttavia, Brown guarda anche altrove: alla Ferrari, che rappresenta un concorrente tosto sia per Charles Leclerc che per lo stesso Hamilton. "Sono certo che Lewis sarà in lizza per il campionato," ha dichiarato il CEO della McLaren ai media, incluso GPFans, commentando l’impatto che il pilota britannico potrà avere nella stagione 2025. "L'anno scorso, noi e i Ferrari abbiamo concluso con risultati alla pari, e credo che la situazione rimarrà simile. Mercedes è stata molto vicina, ottenendo quattro vittorie, e non possiamo dimenticare una Red Bull che, dopo una prima metà di anno dominante, ha mostrato qualche difficoltà per poi tornare in gran forma nel finale."

