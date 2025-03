Quanti podi hanno conquistato i piloti di Formula 1 nel 2025?

Il campionato di Formula 1 del 2025 è alle porte e tutti i venti piloti sperano di conquistare il podio ancora una volta. Prima dell'inizio della nuova stagione, dodici dei venti corridori hanno già avuto l’onore di salire sul podio almeno una volta, un dato che sottolinea la competitività e il talento presenti in griglia.

Lewis Hamilton rimane il protagonista per il maggior numero di podi: il sette volte campione del mondo ha collezionato ben 202 successi durante la sua carriera leggendaria e intende aumentare questo conteggio anche con la maglia della Ferrari. Alle sue calcagna c’è Max Verstappen, che con 112 podi punta a recuperare terreno, avendo già superato Fernando Alonso (106 podi) e tenendo d’occhio ogni opportunità per avanzare nella classifica.

Dietro il trio d’élite troviamo Charles Leclerc, che ha totalizzato 43 podi, seguito da Carlos Sainz (27) e Lando Norris (26). In fondo alla classifica si posiziona Alex Albon, con sole due apparizioni sul podio ottenute con il team Red Bull Racing. Questi numeri evidenziano come, all’avvio del nuovo campionato, ben otto piloti non abbiano ancora avuto l’esperienza di salire sul podio, rendendo le prossime gare ancora più cariche di aspettative per il futuro della disciplina.

