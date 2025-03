'Un tifoso di Hamilton in Italia distrugge un albero per vedere il britannico, la polizia lo multa'

Lewis Hamilton è tornato la scorsa settimana sul circuito di Fiorano per testare la sua nuova vettura. Una marea di appassionati si era radunata a Maranello per intravedere il pilota britannico, ma la giornata si è purtroppo conclusa in maniera spiacevole per uno di loro.

La carriera straordinaria di Hamilton ha ufficialmente varcato un nuovo capitolo quest'anno. All’inizio del 2024, il pilota britannico ha fatto scalpore firmando un contratto con il team Ferrari, che lo vedrà in azione dal 2025 nella speranza di conquistare l’ottava vittoria in campionato. Il tutto, grazie alla fiducia e all'insistenza del caro amico Fred Vasseur, che lo ha convinto a indossare il mitico rosso accanto a Charles Leclerc.

Test su Fiorano

Durante il suo primo giorno di servizio in Italia, Hamilton ha posato con orgoglio davanti alla storica sede di Enzo Ferrari, sancendo così l’inizio ufficiale della sua avventura a Maranello. Dopo aver percorso i primi chilometri a bordo della sua Ferrari, il pilota ha purtroppo dovuto fare i conti con un incidente sul circuito di Barcellona, un episodio che ha fatto molto discutere. Nel frattempo, mercoledì, ha accumulato i primi giri sulla sua nuova vettura sul circuito di Fiorano.

Tagliare alberi

Il tifo non è mancato nel seguire da vicino le imprese di Hamilton, ma uno spettatore italiano ha attirato l'attenzione per un gesto del tutto insolito. Armato di attrezzi da giardinaggio, il fan si è recato vicino al circuito e ha deciso di potare alcuni rami da un albero per ottenere una visuale migliore durante le prove. L’iniziativa, inizialmente concepita per passione, ha assunto una piega negativa: secondo la Gazzetta di Modena, la polizia locale ha rintracciato il cittadino attraverso i video condivisi online e ora dovrà rispondere di danni all’ambiente, mentre l’importo della multa non è ancora stato reso noto.

Dalla pazzia per la nuova Ferrari alla follia più totale il passo è breve: un tifoso ha pensato bene di segare alcuni alberi nell’intorno della pista di Fiorano per avere una visuale migliore sul tracciato.#F1 #Ferrari pic.twitter.com/YXXDLpBQhI — Simone Peluso (@simone_peluso_) February 19, 2025

