Ralf Schumacher se pregunta en voz alta cuánto tiempo quiere seguir Max Verstappen en la Fórmula 1 después de dominar en 2022 y ganar su segundo título consecutivo. Según el alemán, su afición debería tener en cuenta una retirada anticipada del holandés.

Verstappen se proclamó campeón de Fórmula 1 de manera dominante por segunda vez en su carrera la temporada pasada. Gracias a quince victorias y un número récord de puntos, dejó muy atrás a Charles Leclerc y a su compañero Sergio Pérez.

Max también ganó el campeonato de constructores con Red Bull Racing (por primera vez). El neerlandés tiene contrato hasta finales de 2028, contrato que firmó a principios de 2022; sin embargo, Ralf se preguntó si Verstappen cumplirá este contrato.

¿Adiós anticipado?

En conversación con Sport1 Schumacher, ex piloto de F1, dijo que se pregunta cuánto tiempo permanecerá Verstappen en la Fórmula 1.

"Con Max me pregunto algo: ¿Cuánto tiempo quiere quedarse en la Fórmula 1? Ya ha indicado un par de veces que no quiere conducir hasta dentro de diez años. No lo culparía si dijera: 'Adiós, ya está, Me voy'.

"Aunque en mi época tuvimos menos carreras, al final de mi carrera ya era demasiado para mí. Porque una cosa no debes olvidar: toda tu vida se basa en la Fórmula 1. Desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te vas a dormir", comentó.

Hamilton y Räikkönen

Ralf Schumacher también tuvo su opinión sobre los campeones Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen. Hamilton es siete veces campeón del mundo, pero Schumacher ve que ahora todo es un poco más difícil para Hamilton: "Lewis tiene que hacer más para estar al límite, luchar más duro por ello.

"Mi hermano [Michael Schumacher] ha llevado el nivel de condición física a un nuevo nivel. No hay fiestas. Es por eso que Kimi Raikkonen debe haber sido un gran talento, porque a pesar de su estilo de vida, ganó el título.

"Pero solo una vez. Pero eso fue suficiente para él. Si Kimi hubiera sido más disciplinado, habría logrado mucho más", finalizó.