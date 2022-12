Redacción GPFans

Domingo 11 Diciembre 2022 08:41

Alex Palou reconoció que su prioridad en 2023 será triunfar en la IndyCar y después, si hay ocasión de participar en la Fórmula 1, la tomará.

El español es el reserva de McLaren, pero tiene una condición especial: corre para ChipGanassi en Estados Unidos y sólo puede ser parte de los británicos cuando no haya actividad en la Indy.

"Eso queda lejos. Sí que queda muy lejos. Pasito a pasito. Nos centramos en la IndyCar y en hacerlo lo mejor de piloto probador y, si viene una carrera, pues bienvenida sea", avisó en charla con EFE.

En la temporada que viene podría darse el caso de que tres pilotos ibéricos coincidan en un Gran Premio, viendo a Palou, Fernando Alonso y Carlos Sainz, Alex admite que esto va a ser complicado y que de a poco quiere entender mejor cómo funciona la F1.

"Más que nada, estaré un poco más ocupado. Nuestro objetivo número uno será la IndyCar y lo compaginaremos con el rol de piloto reserva.

"Va a cambiar que estaré de un lado para otro, y aprendiendo sobre todo cómo funciona un fin de semana en la Fórmula 1", expuso.

El catalán corrió por primera vez en el Gran Circo este año, siendo parte de la primera sesión de entrenamientos libres en el GP de Estados Unidos. Valoró esta chance y lo que puede vivir en 2023.

"La Fórmula 1 estaba lejos (hace un año), pero hemos dado muchos pasos este año.

"Estoy contento por haber podido probar un Fórmula 1, por ser probador, piloto de reserva, para McLaren el próximo año y creo que será algo bonito para aprender y seguir luchando", agregó.

Su objetivo en IndyCar

El de ChipGanassi ya fue campeón de la Indy en 2021, sorprendiendo con un equipo que no tenía ese objetivo tan a corto plazo. Ahora quiere repetirl.

"Intentaremos que 2023 sea aún mejor que 2021 y 2022"

"Estoy contento. Me gusta ganar y, cuando no ganas, no parece un buen año, pero intentaremos mejorar todo lo que no hicimos bien y ganar otra vez el campeonato", sentenció.