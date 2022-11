Sergio Pérez presentó en Guadalajara el casco que utilizará durante el Gran Premio de Brasil y que está inspirado en la nueva película 'Black Panther'.

En colaboración con Marvel, Checo tendrá un diseño que incluirá elementos alusivos a la película que se estrenará este próximo jueves 10 de noviembre.

Relacionado: Checo Pérez puede asegurar el subcampeonato de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil

El casco del piloto de Red Bull es de color gris (parecido al que utilizó en Mónaco), con el logo de Black Panther en la parte superior y trasera, y el logo del equipo en las zonas laterales.

Además, contiene elementos pertenecientes a la película y que sin duda los fans de la franquicia lo van a agradecer.

Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra 💪 #wakandaporsiempre #BrazilGP



My helmet for the next race, your thoughts?



Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv