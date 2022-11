Redacción GPFans

Jueves 3 Noviembre 2022 08:17 - Actualizada: 11:32

Lewis Hamilton ha insistido en que la Fórmula 1 sigue siendo su prioridad a pesar de la mayor importancia que otorga a sus actividades auxiliares.

El siete veces campeón pronto comenzará conversaciones con Mercedes sobre un nuevo acuerdo de varios años que le permitiría competir hasta los 40 años. Esto demuestra que la motivación se mantiene a pesar de una temporada difícil.

"Mi prioridad es mi trabajo con el equipo. Cuando vas a una carrera el fin de semana, hay tiempo entre el trabajo que haces aquí y el trabajo que haces con Mission 44, por ejemplo.

"Todavía puedo concentrarme en esto. Tengo un gran equipo haciendo lo que pedí y moviendo las cosas en la dirección correcta", aseguró.

Al describir cómo controla diferentes aspectos de su vida para mantener sus objetivos de F1 a la vista, Hamilton explicó que todo pasa por poner algunos límites.

"Me piden que haga muchas cosas diferentes todos los días y puedo rechazar y decir que no. Si sé que esto afectará mi preparación o interferirá con mi entrenamiento o tiempo con el equipo o posiblemente afectará mi fin de semana de carrera, es un gran 'no'", aclaró.

Sus actividades

Fuera de la pista, la promoción de la diversidad por parte del británico se refleja en la movilización de los el proyecto Mission 44, la alianza Ignite con Mercedes y otras actividades en las que ha participado.

Pero Hamilton también se ha diversificado en otras industrias, con una participación en la franquicia de la NFL de los Denver Broncos y su incipiente productora de cine y televisión, Apollo Dawn Films.

Pero Hamilton insistió en que la F1 seguía siendo su enfoque principal.

"No es que (otra cosas) sean menos importantes. Se trata de amigos y relaciones. En eso me centro. En este momento, no tengo novia, no tengo hijos", apuntó.