Ángel Armando Castellanos

Lunes 12 Junio 2023 08:32

Fernando Alonso ha sorprendido a Esteban Ocon, quien está rendido a sus pies por los resultados que ha obtenido en esta temporada.

La temporada pasada hubo informes de que la relación entre ambos no iba bien. El francés peleaba con el español en las carreras, pese a que eran compañeros en Alpine.

"A la prensa le gusta hablar mucho, pero todo va bien. Tengo un respeto enorme hacia él y siempre será así", aseguró en palabras al Diario AS.

El galo valoró lo que ha hecho el asturiano durante esta campaña y le gustaría luchar de tú a tú con él, pero Fernando está varios escalones arriba.

"Ahora competimos cerca. No tan cerca como nos gustaría, pero sí competimos en la pista. Fernando está haciendo una temporada fantástica, respeto. No tengo dudas de que sigue a su mejor nivel.

"He competido con él en los últimos años y demuestra a todo el mundo que es uno de los mejores de siempre. Me quito el sombrero. Lo está haciendo increíblemente bien, me alegra, y espero llegar a ese nivel pronto", agregó.

Ejemplo

Algo que se destacó mucho del Nano en el equipo francés es que estaba al pendiente del coche en todo momento. Esteban aprendió de eso y lo imita.

"Yo hago el mismo trabajo que cuando Fernando estaba aquí. Voy cada semana a la fábrica, estoy involucrado en el proyecto, trabajo con la misma gente y no hay diferencias", añadió.