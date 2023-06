Nazario Assad De León

Jueves 1 Junio 2023 13:49

George Russell pondrá a prueba el 'nuevo' W14 este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El equipo con base en Brackley presentó el nuevo paquete en Monte Carlo, pero ese no era el lugar ideal para probar las actualizaciones. España es un mejor lugar para eso y Russell espera que Mercedes pueda comenzar su regreso a la cima.

El tan esperado paquete de actualización de Mercedes finalmente llegó al circuito durante el fin de semana del Gran Premio en Mónaco. Lewis Hamilton no pudo llegar más allá del sexto lugar en la calificación y en ese momento era unas cuatro décimas de segundo más lento que Max Verstappen, quien logró la pole.

Todavía queda mucho trabajo por hacer para Mercedes si el equipo quiere cerrar la brecha con Red Bull Racing, pero con la introducción del nuevo paquete, se han dado los primeros pasos.

Barcelona es una buena prueba

Los equipos tienen muchos datos del circuito de Barcelona, como en el pasado fue la pista el circuito de pruebas permanente de la clase real. Russell analiza la conferencia de prensa antes del fin de semana en España.

"Este fin de semana será una buena prueba. Creemos que podemos estar delante de Ferrari y, en general, cerrar la brecha con Fernando Alonso", dijo el piloto británico.

El conductor de Mercedes de 25 años estima exactamente dónde se encuentra Mercedes en comparación con la competencia.

"Hay muchos cambios en el rendimiento del sábado al domingo. El sábado todavía estamos detrás de los Ferrari, pero también detrás de los Aston Martin y, a veces, incluso detrás de los Alpine. Luego mire el rendimiento del domingo y estamos de vuelta un poco más cerca de los de Aston Martin", explica donde todavía queda trabajo por hacer para Mercedes.

Actualizaciones en Mónaco

El equipo llevó las actualizaciones a Monte Carlo y el hecho de que no hubo ninguna sorpresa adicional ya es una sorpresa para Russell punto de beneficio. "Realmente no puedes sacar nada de la actuación en Mónaco. Pero ciertamente no hubo sorpresas desagradables y eso es algo cuando piensas en cuánto cambiamos realmente. Eso en sí mismo fue muy positivo. Pero esto solo será el verdadero prueba. Vamos a establecer una nueva 'línea de base' aquí y podemos construir a partir de ahí", dijo Russell.