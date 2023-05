Christian Horner, director del equipo Red Bull, dice que el objetivo de Sergio Pérez será obtener puntos en el Gran Premio de Mónaco tras chocar en la Q1.

Pérez perdió la parte trasera de su RB19 al entrar en la esquina de Sainte Devote en la primera ronda de la calificación, chocando contra las barreras antes de ver cómo su tiempo de vuelta inicial caía en el orden, es decir, el mexicano saldrá 20º y último el próximo domingo.

El mexicano se dijo muy apenado con su error, mismo que probablemente le costará la oportunidad de pelear por repetir su victoria de 2022. Sergio dijo lo siguiente inmediatamente después de impactarse contra el muro: "Carajo, choqué. Estoy bien".

Devastation for Checo in Qualifying



A close encounter with the barriers ended his session on a sour note