Aloisio Hernández

Viernes 19 Mayo 2023 07:50

Carlos Sainz señaló que su principal dolor es la distancia que hay con Red Bull en cuanto a rendimiento.

El piloto nacido en Madrid ha tenido otro arranque de temporada complicado. Recordar que el año pasado, Sainz se vio afectado por choques e incidentes que lo complicaron.

Sainz ha vuelto a tener dificultades para poder sumar los puntos necesarios para estar en la pelea por el título.; sin embargo, el verdadero problema de esta temporada es que el SF-23 es u monoplaza con un rendimiento excesivamente inferior.

Ferrari está cuarto en el campeonato

Sueños

Comparando su año 2022 y el actual, el nacido en España, dijo: "Las expectativas eran otras. Sentí que 2022 fue un poco como un regreso a la cima para Ferrari y siento que todos esperábamos al menos pelear a un nivel similar.

"No sólo yo, sino todo el equipo tenía esa esperanza, esa expectativa. Y, de repente, encontrarse a más de medio segundo por detrás del Red Bull fue difícil de manejar.

"No me duele tanto ser cuarto en constructores o quinto o sexto en pilotos, me duele más la diferencia con Red Bull. Si ahora estuviéramos cuartos en constructores, pero sabiendo que todos los fines de semana tenemos la oportunidad de hacer la pole y ganar, sería más fácil de aceptar", concluyó.