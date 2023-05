Ángel Armando Castellanos

Miércoles 10 Mayo 2023 08:04 - Actualizada: 08:35

Yuki Tsunoda golpeó a su ex compañero de equipo AlphaTauri, Pierre Gasly, en el Gran Premio de Miami durante la práctica del viernes luego de un incidente cerca del final de la sesión y luego lo llamó "idiota".

Tsunoda estaba en el proceso de establecer un buen tiempo de vuelta en la sesión de práctica y estaba navegando en el último sector de la pista.

Sus intentos fueron frustrados por Gasly, ya que el corredor japonés sintió que el Alpine lo bloqueaba antes de la recta de salida y llegada.

Yuki, quien se ha ganado una reputación popular entre los aficionados por sus mensajes de radio demasiado honestos y a veces malhablados, estaba enojado con Pierre.

“¿Qué diablos está haciendo? Este idiota", reclamó con fuerza a sus ingenieros de equipo.

Gasly (izquierda) fue criticado por Tsunoda

Yuki, el grosero

No es la primera vez que se escucha a Tsunoda gritar obscenidades. El piloto casi se convierte en sinónimo de intercambios de enojo.

Anteriormente ha sido advertido sobre su conducta por parte del jefe de AlphaTauri, Franz Tost, y él mismo acepta que es algo en lo que necesita trabajar.

Su último objetivo fue su ex compañero de equipo Gasly, quien dejó AlphaTauri para unirse a Alpine al final de la temporada pasada, formando una sociedad totalmente francesa con Esteban Ocon.

Ex compañero de equipo o no, Tsunoda no fue tímido al expresar su opinión sobre el asunto por la radio del equipo.

El domingo, Yuki terminó la carrera justo fuera de los puntos en decimoprimer lugar, con Pierre ganando cuatro puntos por la octava posición.