Sergio Pérez aseguró que Max Verstappen es "un buen perdedor", a pesar de que el neerlandés tiene la fama de no serlo.

El actual bicampeón del mundo ha sido etiquetado a lo largo de sus años en la Fórmula 1 como un corredor que no es muy amistoso con sus demás colegas, incluso con Checo ha tenido algunos roces en el sentido de las órdenes de equipo y vueltas rápidas.

El mexicano ya ha logrado vencer a su compañero de equipo en dos ocasiones este año, llevándose las victorias de Jeddah y Bakú y confirmando su candidatura al título mundial de la F1.

Ya que el RB19 ha demostrado estar muy por delante en cuanto a rendimiento, el único rival de Verstappen parece ser el mismo Pérez. Esto ha causado que urgen algunos rumores de que el ambiente dentro de la escudería austriaca no es el mejor.

En vísperas del Gran Premio de Miami, Max y Sergio asistieron al podcast "Pardon my Take" de Dan Katz y PFT Commenter. Durante el programa se tocaron varios temas, uno de ellos fue cuál es la cualidad que les gusta más del otro.

Checo respondió: "Max es un buen perdedor. Él tiene una fama de mal perdedor, pero honestamente, siempre que lo he vencido, siempre dice 'bien hecho' y no es algo normal en la F1. Siempre viene y dice 'bien hecho amigo' y se puede ver que realmente lo siente y es algo que aprecio", señaló.

Max and Checo on what's their favourite thing/quality about each other. 🫶🫶 pic.twitter.com/ez0FU3b423