Ángel Armando Castellanos

Miércoles 3 Mayo 2023 07:53

Sergio Checo Pérez debe imitar al Nico Rosberg de 2016 para poder vencer a Max Verstappen y ser el nuevo campeón del mundo. El consejo viene de Anthony Davidson, ex piloto de Minardi, BAR y Super Aguri.

En esa temporada, el alemán se impuso a Lewis Hamilton, su compañero de equipo en Mercedes, algo que el mexicano aspira a lograr en este 2023.

“Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Tiene que ser más como Rosberg en 2016. Siempre me dijeron que era demasiado amable y los jefes de mi equipo tenían razón en eso.

"Por eso me fue mucho mejor en las carreras de resistencia. Yo era un jugador de equipo. Sergio ya no debería ser tan amable. Entonces puede que no sea la persona que quiere ser y eso será difícil para él”, contó a Sky Sports.

Red Bull Racing sigue siendo el equipo dominante y, por lo tanto, la batalla por el título parece ser cosa de Pérez y Verstappen. El neerlandés ya tiene dos campeonatos a su nombre y también comenzó esta temporada como favorito.

Coche

Aún así, después de cuatro carreras, Pérez está a solo seis puntos de él y ha ganado tantas carreras como Verstappen: dos. Davidson, espera que siga siendo emocionante por un tiempo.

"Creo que ya se da cuenta de que está en un punto de inflexión. Ha quedado más que claro para él que tiene el auto para rendir. El Red Bull RB19 parece adaptarse mejor a su estilo de conducción y también se siente mejor con el equipo.

"Sólo se necesitan algunos ajustes para encontrar de repente ese punto óptimo y entender cómo sacar el máximo provecho del automóvil. Creo que siente que está en ese punto ahora", agregó.

Rosberg como ejemplo

Anthony consideró que el tapatío debe ser egoísta y lanzarse con todo contra su coequipero. Sólo así va a poder vencerlo. Es ahora o nunca.

“Tiene que mirar fuera de sí mismo, tendrá que decir cosas que quizás el equipo no quiera escuchar de él. Sergio tiene que meterse debajo de la piel de Max, molestándolo mucho.

"Este es su momento y puede ser la única oportunidad que tenga. Él sabe, nosotros sabemos. Está en muy buena forma”, sentenció.