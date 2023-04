Aloisio Hernández

Martes 11 Abril 2023 14:17

Matt Gallagher, creador del podcast P1, señaló que si Fernando Alonso quiere, podría quedarse en la Fórmula 1 hasta el año 2026.

El futuro del piloto asturiano parece lejos del retiro, y aunque tiene 41 años, el nuevo impulso que le ha dado Aston Martin podría hacer que alargue su estadía en la máxima categoría.

Alonso ha declarado en varias ocasiones que pretender estar, al menos, un par de años más en el serial; sin embargo, los 3 podios en 3 carreras con Aston podrían hacerlo cambiar de opinión.

Esto es debido a que es la primera vez, desde Ferrari, que Fernando puede disfrutar de un monoplaza que pelea por los podios.

Alonso en el podio de Australia

El mayor de la clase

En el podcast P1, Gallagher eligió a los pilotos que cree que estarán en Aston Martin para la temporada 2026: "Para mi alineación de Aston Martin, elijo a Lance Stroll y Fernando Alonso.

"Siento que este hombre tendrá un año para ver las nuevas reglas y tendrá 44 años en ese momento. No tengo ninguna razón para creer que no tiene lo que se necesita. Si dentro de tres años estará mucho más desgastado de lo que está ahora, no lo creo.

"Sí, va a envejecer y potencialmente será un pequeño porcentaje de lo que es ahora. Pero si Alonso quiere continuar, creo que lo hará, verá 2026, verá las nuevas reglas y, si no son lo que espera, se irá después de esa temporada", aseguró.

Por otro lado, Tommy Bellingham, quien acompañó a Gallagher en el podcast, tiene una opinión diferente: "Leclerc y Stroll juntos, eso siento si es que Alonso se va. Esto está en el límite, pero creo que quieren un nombre de alto perfil y alejarían a Charles de la pesadilla de Ferrari", finalizó.