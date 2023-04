Nazario Assad De León

Sábado 8 Abril 2023 09:39

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, cree que Fernando Alonso tiene los medios para ganar el Gran Premio de Mónaco de este año.

El dos veces campeón del mundo ya terminó en el podio en las tres carreras de Fórmula 1 en 2023 después de cambiarse de Alpine.

Alonso ha superado claramente a su compañero de equipo Lance Stroll, quien ha regresado de una lesión en la muñeca, en lo que va de la temporada.

Aston Martin tiene deficiencias

Krack cree que la combinación del español y el auto de Aston Martin podría ser "mágica". Tiene una pista específica en mente para eso, en la que el auto de Aston Martin puede sobresalir.

"Creo que hay algunos circuitos en los que la combinación de este piloto (Alonso) con este auto puede ser aún más mágica", dijo Mike a Albert Fabrega, citado por Marca.

"Vamos, vamos a probar Mónaco. Tenemos carencias en rectas muy largas. No es ningún secreto. Lo hemos visto y tenemos que trabajar en ello. Es mucho trabajo hacerlo bien."

"En circuitos donde No importa tanto, podemos tener más confianza, pero ser rápido en estas carreras no lo es todo. Hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores y luego ver cuál es el resultado”.

Red Bull, dominante< /h2>

Red Bull no puede ocultar la notable velocidad lineal que tiene actualmente el RB19. Eso es lo que da confianza a los equipos frente a lugares como Mónaco. Solo hay una zona DRS en las calles del Principado frente a las cuatro de Albert Park donde Red Bull logró la mayoría de sus tiempos por vuelta.

Eso bien podría abrir la puerta para que un equipo como Aston Martin, Mercedes o Ferrari venga a la carrera de la temporada de Fórmula 1 y arruine la celebración del actual campeón.