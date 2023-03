Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso brillaron en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Acabaron tercero y cuarto, respectivamente.

Max Verstappen fue el más veloz en esta competencia, aunque en la parte final sufrió con sus llantas y lo avisó a Red Bull. Su tiempo fue de 1:18.790

La sorpresa la dio Lewis Hamilton. El británico finalizó segundo, a 433 milésimas del neerlandés.

El siete veces campeón del mundo había sufrido en lo que va de esta temporada y ahora da señales importantes de mejora.

La FP1 terminó en forma anticipada (faltando poco más de cuatro minutos) porque el Williams de Logan Sargeant se apagó y provocó la salida de banderas rojas.

Sergio se quedó a 503 milésimas de Max Verstappen, una marca que intentará reducir este fin de semana.

El mexicano decidió girar con compuesto medio y se puso primero con 1.20.267 minutos en su registro.

Verstappen salió con el compuesto suave (fue el único que lo hizo), pero se puso a un segundo y cinco milésimas de Pérez.

Ferando acabó cuarto, a 527 milésimas de Max Verstappen.

El español eligió el compuesto duro para sus neumáticos y comenzó décimo, a 2.283 segundos de su compañero, Lance Stroll.

Tras cambiar a llantas suaves se puso tercero, a 527 milésimas de Verstappen. Sólo el buen trabajo de Hamilton lo bajó al cuarto sitio.

Carlos finalizó sexto, a 715 milésimas de Max Verstappen y a 127 de Charles Leclerc, quinto.

Arrancó con neumáticos duros y de inicio se puso segundo a 358 milésimas de Lance Stroll.

Con los suaves se puso quinto, a 715 milésimas de Verstappen. Acabó la prueba rodando con los duros.

La falta de telemetría en la pista provocó que apareciera la bandera roja faltando un tercio de la competencia.

Esto significa que los equipos no podían avisarle a los pilotos que otros coches iban más rápido, y el riesgo era importante.

Con 14 minutos se reanudó la competencia en el Melbourne Park.

