Nazario Assad De León

Viernes 17 Marzo 2023 05:10

El equipo Mercedes causó revuelo la semana pasada al dirigirse a los fanáticos y empleados en una carta de disculpa en nombre de Toto Wolff, George Russell y Lewis Hamilton. Sorprendentemente, sin embargo, este último ahora indica que no sabe nada sobre esa carta y que no la ha leído en absoluto.

Después de la carrera en Bahrein, las cosas empezaron a retumbar dentro de la formación alemana. Hamilton, por ejemplo, fue muy crítico con el equipo y, según los rumores, las negociaciones contractuales también se han detenido por el momento.

En un intento de juntar todas las cabezas nuevamente, Mercedes se hizo cargo de una acción especial. Se publicó una carta especial en nombre de Russell, Hamilton y Wolff para tranquilizar a todos. "Bahrein duele. Duele a todos los que entraron en la temporada con la determinación de luchar por los campeonatos mundiales", dice la carta.

Contenido de la carta

Luego se explica con tres puntos cómo se pretende dar la vuelta a las cosas. Quieren hacer esto sin entrar en pánico, manteniendo la cabeza en alto y consiguiendo la ayuda de los fanáticos para gritar al equipo hacia adelante.

"La recuperación comenzó justo después de la carrera. Todos tienen su parte. ¿Están listos para ayudarnos a contraatacar? Si no, no hay problema. Si es así, vamos a por ello", concluyó la carta en la que según las redes sociales de Mercedes, fue enviada en nombre de Wolff, Russell y Hamilton.

Estamos juntos en las buenas y en las malas: de Toto, Lewis y George, a todas las mujeres y hombres de las fábricas de Brackley y Brixworth. Y nos encanta el desafío. 💪



Tenemos un mensaje para ti, Equipo ❤️👇 — Equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@MercedesAMGF1) 11 de marzo de 2023

No fue partícipe

Sin embargo, ahora que Hamilton recibió preguntas sobre la carta enviada a los fanáticos hacia el fin de semana de carrera en Jeddah reaccionó de manera notable.

"¿A los fanáticos? No la he leído, realmente no veo las noticias y no veo este tipo de cosas, así que me enteré de esto hoy. Realmente no tengo nada que decir al respecto, conozco el motivo de la carta pero no lo que se dice en ella."

"Lo único que sé es lo que veo dentro del equipo y lo concentrados que están todos. Esa es la verdadera responsabilidad”, concluyó el británico.