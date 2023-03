Charles Leclerc recibirá una penalización de 10 lugares en la parrilla para el Gran Premio de Arabia Saudita el domingo.

El monegasco sufrió un comienzo de temporada de pesadilla cuando se retiró del tercer lugar en las etapas finales del GP de Bahréin.

Después de la falla de la unidad de potencia, Ferrari se vio obligado a instalar otra unidad de Control Electronics en el motor de Leclerc, lo que, después de que el componente ya se cambió entre la calificación y la carrera en Sakhir, significa que usará el número tres de esta campaña.

Con solo dos CE asignados a los pilotos durante una temporada completa, el cambio ha provocado una sanción. La modificación también implica que pueda recibir más penalizaciones por los cambios de CE más adelante.

Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, reconoció su preocupación por este problema y avisó que se revisará la razón que lo generó.

"El domingo, tuvimos dos problemas diferentes. El primero fue el domingo por la mañana, y el segundo fue en la carrera. Desafortunadamente las dos veces fue por la unidad de control, la ECU.

“Es algo que nunca experimentamos en el pasado. Espero que ahora esté bajo control, pero tenemos un análisis profundo sobre esto", reconoció en declaraciones a F1.com.

Por lo tanto, asume la sanción en Arabia Saudita, reconociendo que la Scuderia rebasó el límite de CE establecido.

"Desafortunadamente, tendremos que ejecutar la penalización en Jeddah, porque solo tenemos un pool de dos unidades de control para la temporada”, agregó.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty at the Saudi Arabian Grand Prix#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/mYvk0RMPHE