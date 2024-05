Alonso TIRA LA TOALLA en Imola

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, tiró la toalla para el resto del fin de semana del Gran Premio de Emilia-Romagna.

El corredor español habló con DAZN tras quedar eliminado en la Q1: "No fue fácil conducir el coche porque te faltan un poco las prácticas de esta mañana, te faltan un poco las vueltas.

"Hemos decidido poner gasolina para toda la Q1 en el coche y hacer varios pitstops. Así que cuando puse el tiempo en la tabla, creo que fue la primera vuelta, así que tenía muchísima gasolina todavía en el coche.

"Y ahora al final, que pusimos el último juego de neumáticos y podía tirar, me dijeron que parase porque veían algo en el coche que no me especificaron qué era, pero tuve que parar, ahora justo en el último juego de neumáticos que supongo que hubiese sido suficiente para pasar a Q2.

"Pues no espero nada, la verdad es que nada. Acabar la carrera, irme a casa y pensar en Mónaco. Este es el segundo circuito más difícil de adelantar, solo por detrás de Mónaco.

"O sea, Singapur es más fácil de adelantar que Nímola, eso lo dice todo, que va a ser una carrera donde se van a ver muy pocos o ningún adelantamiento. Desde la última fila creo que vamos a tener una carrera difícil, pero bueno, es uno de esos fines de semana, uno de esos días que sale todo al revés y hay que aceptarlo también", comentó.

¿Qué pasó con Fernando Alonso en Imola?

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, tuvo un durísimo accidente durante la FP3 para el Gran Premio de Emilia-Romagna.

El español perdió el control de su AMR24 al ingresar a la curva dos del circuito Enzo e Dino Ferrari. El auto del asturiano giró y se terminó estrellando contra las barreras que rodean a la pista.

Esto provocó la salida de una bandera roja cuando estábamos cerca de llegar a la media hora de la sesión.

Después, Fernando Alonso y Aston Martin tocaron fondo durante la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna. El corredor español quedó eliminado durante la primera ronda de clasificación para la carrera en Imola.

Al final, abortó su último intento de vuelta y arrancará desde el fondo de la parrilla en la carrera del próximo sábado. A él se le unieron Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Logan Sargeant y Valtteri Bottas. La vuelta más rápida se la quedó Max Verstappen con un tiempo de 1:15.762.

El equipo de Silverstone lleva un fin de semana lleno de problemas con las nuevas "mejoras" que trajeron al circuito Enzo e Dino Ferrari, algo que seguramente los obligará a reinterpretar la situación.