Aloisio Hernández

Sábado 25 Febrero 2023 05:20

Carlos Sainz afirmó que el equipo de Fernando Alonso está en la dirección correcta y podría pelear por los líderes muy pronto.

El bicampeón del mundo se ha mantenido dentro de los primeros puestos en todas las sesiones en las que ha participado en los días de pretemporada en Bahréin.

Alonso ha podido meter su AMR23 entre los mejores registros de tiempos

Aunque podría ser pronto para establecer alguna conclusión, los resultados han mostrado que, al menos, Aston estará al frente en el mediocampo. Una mejora significativa con respecto al año pasado.

Hablando de sus impresiones tras los primeros días de pruebas, Sainz dijo: “Muy difícil tomar conclusiones. Parece que Aston Martin va en la dirección correcta y se van a ir acercando a los equipos de cabeza.

"Alpine no parece que ha ido mal esta mañana. Para mí son los dos equipos que tienen más posibilidades de acercarse", dijo en entrevista para SoyMotor.com.

El rendimiento de la Scuderia

Carlos también se pronunció con respecto al rendimiento del equipo de Maranello en la pretemporada: “No es una mejora de motor, sino una vuelta a lo bueno. Tuvimos que tomárnoslo con cuidado el año pasado.

"El motor bueno es, nos estamos concentrando en que sea lo más fiable posible para llevarlo al máximo posible.

"Ayer Red Bull impresionaba a todo el mundo. No sabemos cuánta gasolina llevaba, pero ese nivel de degradación eran los únicos en poder tenerlo. Creo que el año pasado Red Bull acabó con bastante margen.

"No os fieis de lo que veis. Yo he podido hacer unas cosas y Charles otras. No sacar demasiadas conclusiones. He ido bien, he ido cómodo. Al principio me daba bastantes latigazos en curva rápida", finalizó.