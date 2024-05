¡Hamilton REVELA los motivos de salida de Mercedes!

La estrella de Mercedes, Lewis Hamilton, ha hablado sobre por qué tomó la decisión de separarse formas con el equipo.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 anunció en febrero que pronto pondría fin a su exitosa carrera con el equipo con sede en Brackley para unirse a Ferrari en 2025, en un movimiento ampliamente considerado como una de las mayores sorpresas jamás vividas en el deporte.

El británico tiene el récord de tiene el mayor número de victorias en carreras de F1 con 103, pero no sube a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Arabia Saudita en diciembre de 2021, desde que Max Verstappen de Red Bull se ha convertido en la fuerza dominante del deporte.

El hombre de 39 años, frustrado en las últimas temporadas debido a que Mercedes no pudo desafiar a Red Bull, con el equipo actualmente languideciendo casi 200 puntos detrás de sus rivales después de sólo seis carreras.

Hamilton formará equipo con Charles Leclerc en Ferrari

Hamilton y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, han disfrutado de un gran éxito juntos

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre su salida de Mercedes?

Durante una aparición en la Met Gala el 6 de mayo, Hamilton habló de la difícil decisión de cambiar de equipo antes de la próxima temporada, insistiendo en que todavía tiene mucho cariño hacia sus actuales empleadores.

Hablando con CBS, Hamilton dijo : “Ha sido duro a lo largo de los años, no podría haber sido peor. Naturalmente estamos en la F1 para ganar y cuando no se gana la perspectiva cambia".

“No se trata sólo de perseguir sino de mejorar, y desde este punto de vista me gustó esta experiencia. Pero después de tres años me dije: 'vale, ya tuve suficiente, volvamos a nuestra casa'", mencionó.

“La aventura en Mercedes fue emocionante, no me voy porque sea infeliz o por problemas de relación. Me han apoyado desde los 13 años, amo la marca y la gente que trabaja allí", destacó.

“Han estado conmigo en las buenas y en las malas, definitivamente es una transición extraña en este momento", finalizó.

