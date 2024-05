Red Bull DEFIENDE a Checo en Miami

Christian Horner considera que la carrera de Checo Pérez fue bastante complicada de principio a fin.

El jefe de Red Bull no dudó en reconocer la difícil carrera que tuvo el mexicano, que aún así terminó en la cuarta posición de la carrera gracias a una sanción tardía a Carlos Sainz.

Sin embargo, una peligrosa maniobra de Checo levantó las alarmas en Red Bull y en la mayoría de escuderías al casi sacar de la pista a Max Verstappen y Charles Leclerc.

En palabras posteriores a la carrera, el británico explicó las dificultades que se presentaron para el equipo austriaco.

¿Qué fue lo que dijo Christian Horner sobre Checo Pérez?

“Buen esfuerzo ahí hoy, Checo, esta fue una carrera totalmente complicada. Bien hecho”, dijo primero sobre el mexicano.

“Iba a eliminar a Max, su arrancada fue muy optimista. Creo que, obviamente, Charles no tuvo un gran comienzo por delante y eso provocó a Checo buscara eso", mencionó.

"Tuvo que levantar para no pegar a Charles, y luego le dejó una ventana en la primera curva. Lo intentó y luego, obviamente, se metió muy profundo y tuvo suerte de no encontrar a Max en la primera curva y luego llevarse al Ferrari que regresaba a la pista después de la primera curva. Así que me alegró ver que ambos coches sobrevivieron allí”, agregó el jefe de Red Bull.

Checo aún sigue en segundo lugar del campeonato de pilotos con 101 unidades, por lo que seguirá buscando mantener su posición en el siguiente Gran Premio en Imola.