¿Ferrari se arrepentirá de reemplazar a Sainz con Hamilton?

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari generó un terremoto en la Fórmula 1; sin embargo, hay gente que piensa que la Scuderia se equivocó al sacar a Carlos Sainz del equipo.

El español ha dado un paso adelante para parecer el piloto líder de Ferrari en las primeras cinco carreras, lo que se destaca al aprovechar el raro abandono de Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Australia pocos días después de salir cojeando del hospital después de una cirugía de apéndice.

Habiendo triunfado también la temporada pasada en Singapur, Sainz es el único piloto fuera del triple campeón del mundo que ha ganado un gran premio durante el último año, y esto ha ayudado a iniciar y respaldar una narrativa de que "Ferrari se ha deshecho del conductor equivocado", dados los relativos fracasos de Leclerc.

Leclerc ha sido la carta fuerte de Ferrari durante media década, y ha mostrado destellos de potencial para el título mundial después de vencer fácilmente al cuatro veces campeón Sebastian Vettel en Ferrari y luego, al menos a principios de 2022, darle pelea a Verstappen.

Leclerc tiene 7 puntos más que Sainz en 2024

Ahora todo se ha olvidado, pero algunas de las carreras que vimos en las primeras etapas de esa temporada fueron bastante extraordinarias entre ambos. No se dio ni se tomó ni un centímetro mientras luchaban con uñas y dientes por el liderato en múltiples ocasiones.

Ferrari finalmente cayó y con ello parte de la reputación de Leclerc aparece como un campeón mundial en espera. Pero eso es un flaco favor para el piloto monegasco que, en el fondo, todavía está demostrando su valía para Ferrari, y lejos del escalón más alto del podio todavía tiene ventaja sobre Sainz.

A pesar de una descalificación en el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado y de su extraño fallo mecánico que le llevó a estrellarse en la vuelta de formación en Brasil, donde maldijo abiertamente su mala suerte, acabó venciendo a Sainz en el campeonato mundial de 2023.

Es cierto que el apéndice de Carlos provocó que solo haya competido en cuatro de las cinco carreras esta temporada, pero aun así Leclerc sigue siendo el Ferrari líder en la lucha por el campeonato y el mejor del resto fuera de los Red Bull en 2024, habiendo registrado cinco top cuatro consecutivos.

China fue la primera vez que venció a Sainz esta temporada, pero nadie lo vio realmente como una sorpresa: todavía hay una comprensión de que en la época de Leclerc todavía es un piloto supremo de F1 con sus mejores años por delante a sus 26 años.

¿Ferrari fue injusto con Carlos Sainz?

Eso ahora da un giro incómodo no si Ferrari ha descartado al piloto equivocado sino si ha fichado al correcto. La forma de Leclerc fue cuestionada contra Sainz, especialmente al comienzo de esta temporada, y ciertamente hubo un caso en el que Sainz tuvo una increíble mala suerte.

¿Pero Hamilton realmente está demostrando este año que es lo suficientemente bueno para conducir en Maranello la próxima temporada? Puede que haya conseguido el segundo puesto en la carrera sprint de China, pero después de cinco grandes premios en 2024, su mejor resultado ha sido el séptimo puesto en la carrera inaugural en Bahréin.

Todavía es temprano, por supuesto, pero eso lo deja en el noveno lugar del campeonato y a 14 puntos de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell. En un sándwich de Aston Martin, está más cerca de una pelea con Lance Stroll que contra Fernando Alonso.

La última victoria de Lewis Hamilton fue en 2021 en el GP de Arabia Saudita

Hamilton tiene suficiente crédito en el banco con siete títulos mundiales para sugerir que su estado de forma a principios de temporada no es más que un problema pasajero, y uno que potencialmente podría durar un año entero antes de que llegue rejuvenecido a Maranello para buscar un nuevo título.

Si Ferrari está preocupado por su forma, tienen el colchón de tener en sus libros a uno de los pilotos de F1 más comercializables de todos los tiempos en una pareja de piloto y equipo con la que los fanáticos han soñado durante años.

En pocas palabras, si diriges un equipo de F1 no desaprovechas la oportunidad de fichar a Lewis Hamilton, y no nos engañemos, el ritmo sigue ahí. Pero desde una perspectiva deportiva, si alguno del trío Leclerc, Sainz y Hamilton necesita demostrar más valor para estar en forma para un título que desafía a Ferrari la próxima temporada, ciertamente no son los dos pilotos que actualmente tienen el honor de usar el famoso mono rojo.