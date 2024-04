DEFIENDEN a Checo de maltrato

El fin de semana pasado hubo varias discusiones en Shanghai sobre el futuro de Sergio Pérez. Christian Horner, jefe de equipo, bromeó sobre el buen estado de forma del mexicano, pero no le causó mucha gracia a un periodista.

En la rueda de prensa de los jefes del equipo en China, le preguntaron a Horner por qué cree que Pérez está rindiendo tan bien esta temporada: "¡Probablemente porque su contrato está terminando!. No, ha trabajado muy duro durante los meses de invierno.

"Puede que haya llegado a la temporada con un pequeño cambio en su enfoque del fin de semana de carreras. Hasta ahora ha estado en muy buena forma en las primeras cuatro carreras. Especialmente en un circuito como Suzuka, donde el año pasado lo pasó muy mal. Esta temporada ha sido muy competitivo allí", concluyó.

La broma de Horner tiene poca comprensión por parte de Ted Kravitz, reconocido periodista: "Tal vez escuchaste a Horner después de la clasificación, cuando culpó a los medios por hablar mal de Pérez, pero fue el mismo Horner que dijo en la conferencia de prensa que Checo puede haber mejorado mucho por la esperanza de un nuevo contrato", dice en Ted's Notebook.

"Piénsalo de esta manera. Eres Sergio Pérez y has trabajado mucho en el simulador en Milton Keynes. Eres segundo detrás de Max Verstappen en la mayoría de las carreras y realmente has mejorado tu conducción. Sergio podría querer un contrato rápido para el futuro, pero Christian no le va a dar eso.

"Ignoró las declaraciones de Checo sobre hablar en el corto plazo y dijo que no van a tomar una decisión en mucho tiempo", criticó.

El asiento en Red Bull junto a Verstappen es uno de los lugares más buscados de la parrilla y Pérez tiene que trabajar duro para mantener su posición. El veterano sabe que tiene un contrato que expira después de esta temporada, por lo que hay trabajo por hacer.

¿Hasta cuándo tiene contrato Checo Pérez en Red Bull?

Sergio Pérez todavía tiene contrato hasta finales de la temporada 2024 con Red Bull Racing, por lo tanto, la presión estará sobre el mexicano para la actual campaña.

Checo ya ha completado tres temporadas en Red Bull. Se hizo inmortal tras su actuación en Abu Dhabi en 2021 y continuó esa racha en 2022, cuando Red Bull Racing también volvió a ganar el título mundial de constructores.

En 2023, el nacido en Jalisco empezó fuerte y ganó dos de las primeras cuatro carreras, pero causó revuelo al querer competir por el título con Max Verstappen. Además, el desarrollo del RB19 se alejó del estilo de manejo del mexicano y lo afectó fuertemente en su confianza.

Sin embargo, los jefes del equipo han dejado muy claro que el mexicano completará el actual campeonato y dependerá de él poder alargar su paso por el equipo austriaco para 2025.

