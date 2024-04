Las ESCASAS opciones de Sainz

Carlos Sainz aún no sabe dónde está su futuro en la F1, pero está ocupado haciendo conexiones y manteniendo conversaciones.

Los resultados del español en 2024, que son muy buenos, siguen dando resultado y el español parece tener varias opciones, como también ven Jack Plooij y Olav Mol.

Sainz fue el único piloto que ganó una carrera el año pasado y no condujo un Red Bull, algo que también ha sido el caso en 2024 hasta ahora. En 2023, Sainz ganó el Gran Premio de Singapur, mientras que en 2024 ganó el Gran Premio de Australia.

Las otras cuatro carreras fueron para Max Verstappen. El excompañero del holandés lleva desde principios de este año buscando un nuevo equipo para 2025, después de que Ferrari anunciara que Lewis Hamilton pilotará para la escudería italiana a partir de 2025.

Ferrari anunció previamente una extensión de contrato con Charles Leclerc. Desde entonces, Sainz ha estado ampliamente vinculado con tres equipos: Red Bull, Mercedes y Kick Sauber.

¿Cuales son las opciones para Carlos Sainz?

En el < i>Ziggo Sport Race Café, Plooij afirma que los pilotos actuales de Kick Sauber no tienen nada seguro de su futuro, sobre todo porque Audi será socio de Sauber a partir de 2026 y suministrará los motores.

La marca tendrá mucho que ofrecer y Sainz ha sido mencionado a menudo como nuevo piloto del equipo. Ahora que está disponible, este enlace se realiza cada vez con más frecuencia. Plooij informa que Audi quiere seguir con nuevos conductores.

"Zhou está muy emocionado allí después del GP de China, pero si seguirá allí el año que viene es otra historia. Audi quiere continuar con dos nuevos pilotos: Hülkenberg y Sainz", declara.

"Sainz puede fichar, pero esperará. Sólo falta un poco más para que Red Bull esté listo, pero Mercedes aún es posible", agrega.

Según Mol, que también estuvo en la mesa, Mercedes es la mejor opción disponible para Sainz.

"Mercedes es el más sabio. Mercedes no es un equipo para un novato, por lo que Antonelli no es una buena elección. Sainz está en una posición muy favorable. No creo que Mercedes opte por un Bottas o un Vettel", comentó.

En otras palabras: Sainz también sería la mejor opción desde el punto de vista de Mercedes, según Mol. Una combinación que se ha mencionado cada vez más en los rumores de las últimas semanas y que podría hacerse realidad a partir de 2025.