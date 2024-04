El factor que podría darle el TRIUNFO a Checo

Sergio Pérez reveló un factor que podría darle la victoria en el próximo Gran Premio de China 2024.

En su aparición ante los medios, el mexicano compartió un tema que será muy importante durante el resto del fin de semana en Shanghai: "Hay tantas incertidumbres con el asfalto, han pasado cinco años desde que estuvimos aquí.

"Obviamente, parece un circuito con una parte delantera limitada, donde potencialmente podríamos tener un poco más de dificultades. Hemos aprendido mucho de Melbourne, entendemos algo de las cosas que hicimos allí, así que tenemos que seguir siendo optimistas.

"Si estuviéramos en el mismo barco, esperemos que con las cosas que hemos aprendido podamos tener una resistencia mucho mejor al granulado. Creo que en Australia, el viernes no fue ideal. Quizás el sábado por la mañana no lo fue tampoco, pero hicimos algunos cambios en mi coche con los que me sentí mejor.

"Desafortunadamente no pude demostrarlo. No creo que Australia sea igual que aquí. Australia tenía curvas mucho más rápidas. Aquí hay un poco menos de velocidad, por lo que es un poco diferente. Sólo tenemos que esperar y ver", señaló.

Checo sigue buscado su primera victoria de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Aunque no ha logrado un triunfo, el arranque del nacido en Jalisco ha sido muy bueno.

Su rendimiento en clasificación ha mejorado considerablemente y se ha subido al podio en tres de las primeras cuatro carreras. Los directivos de la escudería austriaca han dicho que, en caso de que el número 11 siga con ese estado de forma, la renovación será inminente.

Relacionado: Checo revela un ENORME alivio

¿Qué pasó con Checo Pérez y Max Verstappen en Australia?

Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron graves problemas durante el pasado Gran Premio de Australia. Aquí te contamos lo que pasó.

Max Verstappen quedó fuera de la carrera en Melbourne debido a un incendio en los frenos del RB20. El monoplaza del neerlandés comenzó a emitir mucho humo durante la cuarta vuelta del evento.

Aunque el tricampeón del mundo había logrado mantener el liderato en la salida, fue rebasado por Carlos Sainz en la segunda vuelta. Max se vio obligado a parar en boxes y ahí el equipo decidió retirar el auto luego de apagar el humo que salió de los frenos del Red Bull. Este es el cierre de un fin de semana para el olvido para Max.

Aunque Verstappen se hizo con la pole, el análisis de los datos dejó ver que esto se debió a que el español de Ferrari cometió un error en su último intento; no obstante, el auto del campeón venía con problemas durante todo el fin de semana.

Por otro lado, Checo pudo finalizar la carrera, pero no de la manera que le hubiera gustado. El mexicano terminó en quinto lugar, lejos de pelear por el podio junto a los Ferrari.

El RB20 del nacido en Jalisco sufrió de una grave degradación en sus neumáticos. Además, se reveló después de la carrera que una mica del casco de Fernando Alonso se incrustó en el suelo del auto de Checo, causándole una perdida importante de carga aerodinámica y rendimiento.