Checo y Red Bull, unión PERFECTA

Martin Brundle considera que no existe mejor piloto para el segundo asiento de Red Bull que Checo Pérez, por lo que el movimiento correcto es mantenerlo el tiempo que sea necesario.

Brundle considera que Sergio se mantiene en la escudería por diversos factores, entre ellos algunos como la experiencia y su capacidad de adaptación.

El analista de la máxima categoría, expresó en el podcast de Sky Sports F1 que Red Bull debería mantener a Checo, ya que es experimentado, se equivoca poco, ayuda a mejorar el monoplaza y no pone en aprietos a Max Verstappen.

¿Qué dijo Martin Brundle sobre Checo Pérez y Red Bull?

Brundle, que estuvo en McLaren y Jordan, ve a Sergio cómodo con el RB20, aunque considera que aún no ha aprovechado del todo sus oportunidades.

"No ganó en Australia cuando el coche de Max falló, que es lo que Red Bull querría que hiciera, pero está claro que se siente más cómodo con este coche y consigo mismo y que está conduciendo bien", declaró.

Martin considera que Checo es ideal para Red Bull por lo que puede aportar y también porque no ha generado problemas en pista, chocando con Verstappen o algo similar, como lo sucedido con Ricciardo en el GP de Azerbaiyán 2019.

"Creo que comercialmente es muy útil para Red Bull tener a Sergio en el coche. Él tiene mucha experiencia, no se golpea constantemente contra el muro, no molesta a Max. Es lo suficientemente rápido para mantener a Max alerta, pero no para molestarlo, es el piloto perfecto en ese asiento en este momento", agregó.

Hasta el momento la escudería sigue sin revelar si el mexicano continuará después de que termine la temporada 2024, pero Brundle cree que la relación se extenderá, ya que se adapta a lo que necesitan ambos.

"Hay una razón por la que Sergio ha estado en ese coche durante tanto tiempo, y es porque se adapta a Red Bull y a lo que necesitan en este momento. Y no creo que eso haya cambiado, a menos que piensen que hay alguien más que puede aprovechar la oportunidad", destacó.

"Ahora mismo, moviéndonos hacia este gran desconocido con el coche de 2026, la certeza, la experiencia y la retroalimentación serán fundamentales y creo que un equipo como Red Bull podría pensar 'esto está funcionando, si no está roto, no lo arregles'", finalizó el ex piloto de Fórmula 1.