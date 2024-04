Max sobre Hamilton: "Se ve de la mi**rda"

Max Verstappen cree que el estilo de vestir de Lewis Hamilton "se ve de la mi**da, pero que cada uno tiene su propio estilo. El tres veces campeón del mundo también cree que Daniel Ricciardo tiene el mayor talento oculto.

En la previa al pasado Gran Premio de Australia, Max participó con su compañero de equipo Sergio Pérez en 'Grill the Grid en un escenario donde los fans eran parte.

Primero se le preguntó cuál de los pilotos de F1 tiene el mejor talento oculto, el holandés eligió a su excompañero Daniel Ricciardo: "Probablemente Daniel tiene el mejor talento oculto. Es un gran cantante. Si lo pones aquí en el escenario, tal vez cante una canción, quién sabe".

Max también tiene la misma respuesta a la siguiente pregunta, sobre quién es el piloto más divertido de la parrilla. "Por experiencia tengo que decir Daniel otra vez. ¿Es este un cuestionario sobre Daniel?"

Después, se mostraron tres fotos que mostraban a Norris, Hamilton y Zhou con estilos muy diferentes. Cuando le preguntaron quién tiene el mejor estilo en el paddock, el holandés no reveló su preferencia sobre las fotos; sin embargo, tuvo un breve comentario: "Depende en cierto modo de lo que te gusta. Creo que eso parece una mierda, pero cada uno tiene su propio estilo, ¿verdad? No me importa. ¿Es esa respuesta suficiente?", señaló.

En la última pregunta sobre con quién le gustaría salir por la noche, aparece un nombre distinto al de Ricciardo: "Tal vez deberíamos optar por Yuki [Tsunoda]. Una vez volé de regreso con Yuki después de un evento de relaciones públicas, para la carrera de Mónaco. Había tomado unos cuantos gin tonics en el avión. Yuki estaba en llamas esa noche. Eso fue muy agradable para ver", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez y Max Verstappen en Australia?

Sergio Pérez y Max Verstappen tuvieron graves problemas durante el pasado Gran Premio de Australia. Aquí te contamos lo que pasó.

Max Verstappen quedó fuera de la carrera en Melbourne debido a un incendio en los frenos del RB20. El monoplaza del neerlandés comenzó a emitir mucho humo durante la cuarta vuelta del evento.

Aunque el tricampeón del mundo había logrado mantener el liderato en la salida, fue rebasado por Carlos Sainz en la segunda vuelta. Max se vio obligado a parar en boxes y ahí el equipo decidió retirar el auto luego de apagar el humo que salió de los frenos del Red Bull. Este es el cierre de un fin de semana para el olvido para Max.

Aunque Verstappen se hizo con la pole, el análisis de los datos dejó ver que esto se debió a que el español de Ferrari cometió un error en su último intento; no obstante, el auto del campeón venía con problemas durante todo el fin de semana.

Por otro lado, Checo pudo finalizar la carrera, pero no de la manera que le hubiera gustado. El mexicano terminó en quinto lugar, lejos de pelear por el podio junto a los Ferrari.

El RB20 del nacido en Jalisco sufrió de una grave degradación en sus neumáticos. Además, se reveló después de la carrera que una mica del casco de Fernando Alonso se incrustó en el suelo del auto de Checo, causándole una perdida importante de carga aerodinámica y rendimiento.