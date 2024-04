Checo recibe INESPERADO respaldo para su futuro

Ex piloto y experto de F1 Martin Brundle ha compartido grandes elogios para Sergio Pérez tras un impresionante comienzo de temporada.

Martin Brundle, experto en Sky Sports F1, ha quedado impresionado con Pérez en lo que va de temporada y la mejora en su forma.

“Sí, hasta cierto punto, no ganó Australia cuando el coche de Max falló, que es lo que Red Bull querría que hiciera. Está claramente más cómodo con este coche y consigo mismo y conduciendo bien.

"Quiero decir, tampoco sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Parece que se está calmando mucho. El concepto de que Max tenga algún tipo de hombre clave o cláusula de gestión en su contrato del que puede salir si así lo desea.

"Eso crearía una conversación completamente nueva, pero supongamos que eso no está sucediendo en este momento. Creo que comercialmente es muy útil para Red Bull tener a Sergio Pérez, no se lanza mucho contra la pared y realmente no molesta a Max.

"Es lo suficientemente rápido como para mantener a Max en marcha, pero no para molestarlo realmente. Es un conductor perfecto en ese asiento en este momento. Entonces, creo que hay una razón por la cual Sergio ha estado en ese auto por tanto tiempo. Y eso es porque se adapta a Red Bull y a lo que necesitan en este momento.

"Y no creo que eso haya cambiado particularmente, a menos que piensen que alguien más está llegando y deben aprovechar la oportunidad", comentó durante un podcast posterior a Japón.

Estas palabras se puede considerar inesperadas debido a que este personaje, entre otros, han sido severamente duros con el mexicano durante sus peores momentos. En múltiples ocasiones han pedido la salida de Checo de Red Bull, aunque ahora parece que están combinado su discurso.

Sergio Pérez ha empezado bien la temporada 2024

¿Cómo ha iniciado Checo Pérez la temporada 2024 de F1?

La temporada 2023 vio caer la confianza del mexicano y lo dejó por momentos en el medio campo de la parrilla.

Checo pasó ocho carreras sin terminar entre los dos primeros en el auto más dominante de la parrilla, pero 2024 ha marcado un regreso a su mejor forma y ha sido terminado segundo en tres de las primeras cuatro carreras. Está segundo en el Campeonato de Pilotos con 13 puntos menos que su compañero de equipo.

Sin ganar una carrera en más de un año, todavía le vendría bien un fin de semana en el que venciera a Max Verstappen para consolidar realmente su posición dentro del equipo, pero por ahora, su ritmo actual será suficiente .

Si Red Bull opta por no retenerlo, habrá muchas oportunidades y proyectos en otros lugares de la parrilla de F1 si desea continuar su carrera más allá de una decimocuarta temporada.