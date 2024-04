McLaren admite su VERDADERO objetivo

Según Andrea Stella, director del equipo McLaren, está claro que su equipo ocupa actualmente el tercer lugar en el orden jerárquico.

McLaren ya es más rápido que Mercedes y Aston Martin, como a finales del año pasado, pero esperan dar el paso hacia Red Bull y Ferrari en 2024. En el podcast F1 Nation, Stella dice que no sólo Ferrari, sino también Red Bull son el objetivo de la escudería en 2024.

"Ferrari no tiene mucha ventaja y este año será principalmente una batalla de desarrollo, ya que los coches pueden ofrecer mucho más rendimiento a través de mejoras. Ese es nuestro principal objetivo.

"En un circuito como Japón es difícil mantener coches más rápidos detrás de ti, incluso si tienes una clasificación fuerte. Es por eso que los equipos terminaron en el orden competitivo lógico. Esperábamos terminar en el podio, pero al final simplemente no tuvimos suficiente ritmo.

"Pero como dije, no estamos muy lejos. Ojalá hagamos pronto los progresos necesarios para que eso suceda. Esperamos en Miami, aunque es un fin de semana de sprint, tener la oportunidad de hacer mejoras por primera vez. Principalmente queremos evolucionar en las curvas lentas y encontrar más velocidad.

"Es importante confirmar a estas alturas de la temporada que somos el tercer mejor equipo. Esa es también la ruta que trazamos hace doce meses. No podemos dar esto por sentado, pero estamos mirando principalmente a Ferrari. Están a nuestro alcance en términos de oportunidades de desarrollo y es por eso que queremos atacarlos por ese segundo lugar.

"Si continuamos desarrollando nuestro auto, no veo por qué no podemos pensar en ganar una carrera. No quiero sonar arrogante, pero los números y los datos muestran que es posible, y es la mentalidad que tienen todos en McLaren”, afirmó.

McLaren tuvo que admitir la superioridad de Ferrari durante el Gran Premio de F1 de Japón, y al igual que Red Bull, resultaron demasiado rápidos e impidieron que Norris o Piastri terminaran en el podio.

Quedó claro que Red Bull y Ferrari son un poco más rápidos que McLaren tanto el sábado como el domingo, pero el equipo británico es más rápido que Mercedes y Aston Martin. Según Stella, el equipo debería ocupar actualmente el tercer puesto en el campeonato de constructores.

Relacionado: Checo, en la mira de McLaren

¿Cómo quedó el Campeonato de Equipos tras el GP de Japón 2024?

Max Verstappen y Sergio Pérez lograron su tercer doblete de la temporada 2024 a llevarse la victoria del Gran Premio de Japón.

Los pilotos de Red Bull dominaron la carrera de principio a final y lograron poner distancia con los Ferrari. El podio fue completado por Carlos Sainz y en el Top 5 llegaron Charles Leclerc y Lando Norris.

Fernando Alonso tuvo otra heroica actuación y llegó sexto, por delante de George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Yuki Tsunoda logró el último punto en su carrera de casa.

A continuación puedes observar las posiciones de los constructores tras la última carrera:

1- Red Bull - 141 pts

2. Ferrari - 120 pts

3. McLaren - 69 pts

4. Aston Martin - 34 pts

5. Mercedes - 33 pts

6. Racing Bulls - 7 pts

7. Haas - 4 pts

8. Williams - 0 pts

9. Sauber - 0 pts

10. Alpine - 0 pts