La DESESPERADA medida de Andretti para entrar a la F1

Andretti Global recibió un duro golpe cuando la FOM rechazó su solicitud para participar en la Fórmula 1 a partir de 2025. Sin embargo, el equipo no abandona su lucha y se enorgullece de anunciar la apertura de sus nuevas instalaciones en Silverstone.

La novela por la admisión de un undécimo equipo en la parrilla quedó en suspenso a finales de enero. Después de reuniones y disputas entre equipos, la FOM decidió poner fin a esto admitiendo al equipo de Andretti a partir de 2025, pero varios equipos anunciaron que no veían ningún beneficio en admitir un nuevo equipo de carreras porque, por supuesto, esto quitaría mucho dinero a los equipos que ya participan en la Fórmula 1.

En un comunicado de la FOM en su momento, se podían leer varias razones para rechazar la oferta. Por ejemplo, se dijo que el nombre de Andretti, campeón del mundo en 1978, no sería lo suficientemente atractivo.

También, se puso en duda el nivel del nuevo equipo americano. Según la FOM, el nuevo equipo no sería suficientemente competitivo de inmediato. Posteriormente, la noticia provocó asombro en todo el mundo. Sobre todo porque muchos equipos, probablemente por sus propios bolsillos, no están interesados en un nuevo equipo de carreras. El propio Andretti afirmó que todavía no pierde la esperanza.

Artículo relacionado: Noticias URGENTES sobre la renovación de Checo

¿Cuál es la nueva maniobra de Andretti para llegar a la Fórmula 1?

Ahora, la escudería estadounidense ha llevado a cabo un intento más de acercarse a la categoría reina. El miércoles, la formación anunció que había abierto unas instalaciones completamente nuevas en Silverstone, lugar donde, por ejemplo, también se encuentra Aston Martin.

En cualquier caso, el anuncio demuestra que la participación en la Fórmula 1 está lejos de renunciar.

"Este edificio es un hito importante para Andretti Global, con el que damos el siguiente paso en nuestra preparación para entrar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA", declaró el jefe de Andretti

Las nuevas instalaciones funcionarán de la mano de la gran sede de Indiana, Estados Unidos. "A medida que construimos un equipo de fábrica en Estados Unidos, tener una base europea es una excelente manera de atraer a los mejores talentos de la Fórmula 1 e instalar maquinaria de última generación", finalizó.