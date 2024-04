Exigen a piloto REGALAR su asiento de F1

Ralf Schumacher ha pedido a Nico Hülkenberg que deje su asiento de Fórmula 1 en beneficio del joven Oliver Bearman.

Bearman causó una gran impresión en la Fórmula 1 hace unas semanas durante el Gran Premio de Arabia Saudita, cuando de repente tuvo que unirse a Ferrari después de que Carlos Sainz tuviera que ser operado de emergencia.

El nombre de Oliver se ha convertido ahora en una parte indispensable de la Silly Season de 2025 y Schumacher considera que un piloto experimentado debería dejar espacio para el talento del británico.

El piloto de dieciocho años fue inmediatamente arrojado a los leones en Arabia Saudita en una situación difícil y con mucha presión, pero pronto se hizo evidente que el británico sabe afrontarla bien.

Terminó décimo en la última sesión de entrenamientos libres, mientras que en la clasificación de ese mismo día se quedó fuera de la Q3 con un undécimo mejor tiempo. Especialmente en la carrera, Bearman mostró su tarjeta de presentación al cruzar la línea de meta en séptimo lugar en su primer Gran Premio.

Bearman recibió muchos elogios, en particular de Max Verstappen, que ha estado activo en la Fórmula 1 desde los diecisiete años y por lo tanto está familiarizado con la situación, se mostró muy positivo sobre el joven:

"Después de la segunda o tercera vuelta pensé: 'Está bien, es un buen comienzo. Me gusta'. Luego ocupó la undécima posición, a sólo seis décimas de la pole. Eso es mucho más de lo que se le podría haber pedido. Así que ha realizado una actuación increíble", dijo el tres veces campeón del mundo.

¿Qué pide Ralf Schumacher a Nico Hülkenberg?

El nombre de Bearman se ha convertido ahora en una parte indispensable de la lista de nombres sobre los que se especula para la próxima temporada. Schumacher por lo tanto también vuelve a aportar su contribución al tema.

De acuerdo con el alemán, cree que Hülkenberg debería dejar Haas para dar paso a Bearman, por lo que cuando se le pregunta si el alemán debería quedarse en el equipo, es claro con su respuesta.

"No, por supuesto que no. Haas es, por supuesto, un gran equipo y todo mejorará allí, pero no hay mucha estructura en este momento. La gente realmente no está mirándolos", declaró.

"La gente está esperando inversiones, pero no se hacen debido a otros planes de Gene Haas. Es un equipo pequeño y agradable para los recién llegados como Oliver Bearman", finalizó.