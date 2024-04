Red Bull pone a Checo arriba de una LEYENDA de F1

Helmut Marko ha cerrado las puertas a un posible regreso de Sebastian Vettel al equipo, quitando así otro potencial sustituto para Checo Pérez en el equipo, que está cada vez más cerca de renovar el contrato con el equipo.

Si fuera por Marko, Vettel no tendría cabida Red Bull Racing. El cuatro veces campeón anunció recientemente que consideraría regresar al deporte si le ofrecieran un buen asiento.

Aunque puede parecer algo improbable que Vettel regrese, el nombre del campeón de Red Bull ha estado flotando en el paddock en las últimas semanas. El alemán sigue siendo querido en el paddock, pero se retiró para prestar más atención a su familia. Sin embargo, Toto Wolff ha anunciado que 'Seb' está en su lista, aunque las posibilidades de regreso son mínimas.

Artículo relacionado: ¡Señalan la DEBILIDAD del RB20 de Red Bull!

¿Quiénes son los pilotos en consideración por Red Bull si no se queda Checo Pérez?

Yuki Tsunoda ha demostrado en las últimas semanas que quiere conseguir el segundo puesto de Red Bull Racing y Daniel Ricciardo también sigue esperando un regreso, aunque con él es altamente improbable que suceda por su bajo rendimiento esta temporada.

Además, Fernando Alonso ha sido mencionado en las últimas semanas y Alexander Albón también fue un posible objetivo en una etapa anterior. Desde la victoria de Carlos Sainz en Australia, el tres veces ganador de carreras también se encuentra entre los posibles contendientes.

Vettel ha sido el hijo favorito de Red Bull Racing durante mucho tiempo y ahora el tetracampeón ya no descarta un regreso, a Marko también le preguntan en OE24 si el alemán es una opción para su equipo. "¿Qué? ¿Vettel tiene que venir a nosotros? No, esa no es una opción", dijo de manera tajante y fiel a su costumbre el austriaco.